Cât ar fi costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa. Andreea a făcut senzație cu superba ținută

Dorian Popa și soția lui, Andreea, au avut parte de o nuntă ca în povești. Partenera artistului a îmbrăcat o rochie superbă care i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia subțire și bustul generos. Un lucru este cert, tânăra a scos din buzunar o sumă importantă pentru spectaculoasa ținută.

Dorian Popa și soția lui, Andreea, au avut parte de o nuntă ca în povești | Instagram & Captură InstaStory

Vineri, 24 aprilie 2026, a fost o zi extrem de specială pentru Dorian Popa și partenera lui, Andreea. Cei doi au decis să își unească destinele pentru totdeauna chiar la câteva luni de la cererea în căsătorie.

Evenimentul a avut loc într-un cadru spectaculos, unde au fost invitați prietenii și familia celor doi îndrăgostiți. Aceștia s-au ocupat în detaliu de aranjamente, locație, meniu și de ținute. Vloggerul a îmbrăcat un sacou negru pe care l-a asortat cu un papion de aceeași culoare și o cămașă albă.

Nici rochia de mireasă a Andreei nu a trecut neobservată. Tânăra a ales o ținută spectaculoasă care i-a scos în evidență silueta de invidiat, bustul generos și superbele trăsături ale feței. Soția lui Dorian Popa a mai optat pentru un voal lung și un buchet din bujori albi.

Pentru că este destul de activ pe rețelele sociale, vloggerul nu a ezitat să publice primele imagini de la nuntă. Un lucru este cert, prietenii virtuali au fost fascinați de povestea lor de iubire, dar și de frumusețea Andreei.

„Te iubesc.. și vă iubesc, oameni frumoși ce ați organizat acest eveniment IMPECABIL sub presiunea celor DOAR 4 săptămâni! NU am cuvinte de laudă pentru că ar fi PREA MICI 🙏 mulțumim Doamne pentru TOT”, a fost mesajul lui Dorian Popa în dreptul unor fotografii de la nuntă.

Cât ar fi costat rochia de mireasa a Andreei, soția lui Dorian Popa

Deși au organizat nunta într-un timp scurt, Andreea și Dorian Popa s-au bucurat de un eveniment senzațional. Aceștia au savurat din plin de fiecare moment petrecut alături de invitați.

Mai mult, sumele pe care mirii le-au scos din buzunar nu au fost deloc mici. Soția vloggerului a îmbrăcat o rochie specială de mireasă. Ținuta spectaculoasă a fost creată specială pentru ea. S-a lucrat la aceasta peste 1.000 de ore, conform cancan.ro.

Prețul pentru o astfel de rochie de mireasă pornește de la 10.000 de lei și poate ajunge chiar și la 16.000 de lei. Suma diferă în funcție de preferințele clientelor. Un lucru este evident, superba ținută i s-a potrivit perfect Andreei.

La petrecerea de nuntă, soția lui Dorian Popa a ales o altă ținută. Rochia scurtă și albă i-a pus într-o lumină bună bronzul perfect și picioarele lungi.

Ce spune Dorian Popa despre nunta cu Andreea

La scurt timp de la marele eveniment, Dorian Popa a oferit și primele declarații despre nunta cu Andreea. Se pare că totul a fost perfect pentru vlogger. Acesta a avut parte de un eveniment așa cum își dorea.

„A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare. Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți”, a dezvăluit el, conform sursei citate mai sus.