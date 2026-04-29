Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât ar fi costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa. Andreea a făcut senzație cu superba ținută

Cât ar fi costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa. Andreea a făcut senzație cu superba ținută

Dorian Popa și soția lui, Andreea, au avut parte de o nuntă ca în povești. Partenera artistului a îmbrăcat o rochie superbă care i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia subțire și bustul generos. Un lucru este cert, tânăra a scos din buzunar o sumă importantă pentru spectaculoasa ținută.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026, 11:02 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 11:47
Galerie
Dorian Popa și soția lui, Andreea, în două ipostaze diferite

Vineri, 24 aprilie 2026, a fost o zi extrem de specială pentru Dorian Popa și partenera lui, Andreea. Cei doi au decis să își unească destinele pentru totdeauna chiar la câteva luni de la cererea în căsătorie.

Evenimentul a avut loc într-un cadru spectaculos, unde au fost invitați prietenii și familia celor doi îndrăgostiți. Aceștia s-au ocupat în detaliu de aranjamente, locație, meniu și de ținute. Vloggerul a îmbrăcat un sacou negru pe care l-a asortat cu un papion de aceeași culoare și o cămașă albă.

Nici rochia de mireasă a Andreei nu a trecut neobservată. Tânăra a ales o ținută spectaculoasă care i-a scos în evidență silueta de invidiat, bustul generos și superbele trăsături ale feței. Soția lui Dorian Popa a mai optat pentru un voal lung și un buchet din bujori albi.

Citește și: Ce a spus Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, despre nunta acestuia cu Andreea: „Dacă ei cred în căsătorie…”

Pentru că este destul de activ pe rețelele sociale, vloggerul nu a ezitat să publice primele imagini de la nuntă. Un lucru este cert, prietenii virtuali au fost fascinați de povestea lor de iubire, dar și de frumusețea Andreei.

„Te iubesc.. și vă iubesc, oameni frumoși ce ați organizat acest eveniment IMPECABIL sub presiunea celor DOAR 4 săptămâni! NU am cuvinte de laudă pentru că ar fi PREA MICI 🙏 mulțumim Doamne pentru TOT”, a fost mesajul lui Dorian Popa în dreptul unor fotografii de la nuntă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cât ar fi costat rochia de mireasa a Andreei, soția lui Dorian Popa

Deși au organizat nunta într-un timp scurt, Andreea și Dorian Popa s-au bucurat de un eveniment senzațional. Aceștia au savurat din plin de fiecare moment petrecut alături de invitați.

Mai mult, sumele pe care mirii le-au scos din buzunar nu au fost deloc mici. Soția vloggerului a îmbrăcat o rochie specială de mireasă. Ținuta spectaculoasă a fost creată specială pentru ea. S-a lucrat la aceasta peste 1.000 de ore, conform cancan.ro.

Prețul pentru o astfel de rochie de mireasă pornește de la 10.000 de lei și poate ajunge chiar și la 16.000 de lei. Suma diferă în funcție de preferințele clientelor. Un lucru este evident, superba ținută i s-a potrivit perfect Andreei.

Citește și: Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta fiului său. Ce ținută a ales să poarte soacra mare

La petrecerea de nuntă, soția lui Dorian Popa a ales o altă ținută. Rochia scurtă și albă i-a pus într-o lumină bună bronzul perfect și picioarele lungi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce spune Dorian Popa despre nunta cu Andreea

La scurt timp de la marele eveniment, Dorian Popa a oferit și primele declarații despre nunta cu Andreea. Se pare că totul a fost perfect pentru vlogger. Acesta a avut parte de un eveniment așa cum își dorea.

Colaj cu Dorian Popa și soția lui, Andreea, în două ipostaze diferite
+4
Mai multe fotografii

„A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare. Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți”, a dezvăluit el, conform sursei citate mai sus.

Cum explică Andrei Rotaru despărțirea de soție. Declarațiile după ce Cristina l-a dat dispărut...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari &#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Observatornews.ro Un lanţ german de supermarketuri dă afară 1.250 de oameni. Cel mai lovit departament Un lanţ german de supermarketuri dă afară 1.250 de oameni. Cel mai lovit departament
Antena 3 Un bărbat care a cumpărat un seif vechi cu 15 euro a găsit în el o comoară de 30.000 de euro Un bărbat care a cumpărat un seif vechi cu 15 euro a găsit în el o comoară de 30.000 de euro
SpyNews Narcisa, foc și pară pe Nicolae Guță! Ce a scos-o din minți pe fosta manelistului. Are legătură cu fiul ei Narcisa, foc și pară pe Nicolae Guță! Ce a scos-o din minți pe fosta manelistului. Are legătură cu fiul ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum explică Andrei Rotaru despărțirea de soție. Declarațiile după ce Cristina l-a dat dispărut
Cum explică Andrei Rotaru despărțirea de soție. Declarațiile după ce Cristina l-a dat dispărut
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Aris Eram, imagini care au frânt inimile admiratoarelor. Cum a fost surprins în compania unei foste colege de la Survivor România
Aris Eram, imagini care au frânt inimile admiratoarelor. Cum a fost surprins în compania unei foste colege de la...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x