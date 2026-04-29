Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei. Ce i-a transmis lui Răzvan Bănică: „Îți mulțumesc...”

Sandra Izbașa a transmis un mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei. Mai mult, celebra sportivă a publicat și o imagine înduioșătoare cu Răzvan Bănică.

Este sărbătoare mare în familia lui Răzvan Bănică. Actorul a împlinit astăzi, 29 aprilie, frumoasa vârstă de 34 de ani. Pentru că este o zi atât de specială, mesajele de la cei dragi lui nu au întârziat să apară.

Până și Sandra Izbașa i-a făcut o declarație copleșitoare pe rețelele sociale. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Aceștia au demonstrat, de-a lungul timpului, că au o căsnicie foarte puternică.

Pentru că este destul de activă pe rețelele sociale, Sandra Izbașa nu a ezitat să își anunțe fanii că ziua de 29 aprilie este foarte importantă pentru ea. La această dată, în urmă cu 34 de ani, s-a născut sufletul său pereche.

Articolul continuă după reclamă

Un lucru este cert, sportiva și-a dorit să își surprindă soțul chiar de ziua lui cu o postare emoționantă. Fosta concurentă de la Power Couple România și-a dorit să-i transmită câteva cuvinte emoționante lui Răzvan Bănică.

„La mulți ani, iubirea mea! 🥂🥳✨ Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ești și pentru tot ceea ce aduci în viața mea! 🥰🙏🏼Te iubesc enorm! ❤️♾️”, a scris Sandra Izbașa în dreptul unei poze cu partenerul ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea ei a strâns mai bine de 2 mii de like-uri și o mulțime de urări din partea prietenilor virtuali.

„La mulți ani, Răzvan! Cu bucurii, sănătate și momente memorabile alături de Sandra!”, „La mulți ani! Sunteți o pereche exemplară”, „La mulți ani frumoși, sănătoși, fericiți și binecuvântați!” sau „La mulți și sănătoși ani! Să vă dea Dumnezeu tot binele din lume!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Telespectatorii au avut ocazia să-i cunoască mai bine pe Răzvan Bănică și Sandra Izbașa în sezonul 3 Power Couple România. Cei doi s-au făcut rapid remarcați datorită felului carismatic, dar și ambiției de care dau dovadă.

Oamenii de acasă au fost impresionați de povestea lor de iubire și de modul în care actorul se comportă cu soția lui. Încă din primele ediții ale reality show-ului, cei doi au arătat că formează un cuplu puternic.

Deși nu au plecat acasă cu marele premiu, Răzvan Bănică și Sandra Izbașa s-au bucurat din plin de noua experiență trăită în Malta.