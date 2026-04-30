Mireasa, sezon 13. Denis, dezamăgit de Raluca! Tânărul a avut o reacție dură la adresa concurentei! Ce decizie a luat fata

Denis a avut o reacție complet neașteptată la adresa Ralucăi.

Deși toată lumea credea că între cei doi există o anumită apropiere, după ce au fost văzuți petrecând timpul împreună, ceva neașteptat s-a întâmplat cu Denis și Raluca. Tânărul s-a declarat dezamăgit de concurentă și chiar a avut o reacție dură la adresa acesteia.

Apoi, în ediția din 30 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, în Live, Raluca a anunțat ce are de gând să facă în viitor și ce decizie a luat.

Vă reamintim faptul că, zilele trecute, Raluca și-a deschis sufletul în fața Roxanei și, cu lacrimi în ochi, concurenta a dezvăluit faptul că îl place pe Denis, însă simte că sentimentele nu sunt reciproce și că tânărul nu pare să vrea să treacă peste faptul că ea a făcut videochat în trecut. Roxana a ascultat-o și i-a explicat faptul că o astfel de relație este una toxică și nu i-ar face bine pe termen lung, căci criticile continue o vor trage în jos.

„Vei ajunge să crezi tot ce îți spune și nu e ok”, a fost sfatul concurentei.

În discuția cu Simona Gherghe, concurentul i-a uimit pe toți atunci când a spus: „Eu am ales să stau cu ea pentru simplul fapt să o trag în sus. Chestia asta mă îndepărtează foarte mult, i-am zis să aibă claritate mentală”.

Ulterior, tânărul i-a zis că numeroasele critici aduse au rol constructiv, de fapt, dar tânăra a părut deranjată în continuare de vorbele acestuia.

„Așa e, frate, când ești bun ești luat de prost”, a răbufnit ulterior Denis.

„Dar nu te-am luat de prost, cum poți să zici asta? Eu m-am bucurat că ai fost alături de mine. Doar am zis că uneori mă pui într-o lumină proastă. Nu am zis că mă tragi în jo. M-am plictisit să fie camerele puse pe prietenia noastră, mă induce într-o anumită stare. Gândul meu nu a fost să te pun într-o lumina greșită”, a fost confesiunea tinerei.

„Îmi pare rău că am fost bun. Ăsta e mulțumescul tău, să fiu luat de prost de toți?!”, a spus plin de nervi Denis.

„Denis, te rog nu fă asta! Mă simt prost!”, a zis tânăra, care apoi s-a declarat dezamăgită de reacțiile concurentului, într-o discuție cu Ema.

Tânăra a părut că dă înapoi în cee ace privește o posibilă relație cu Denis, dar apoi a părut că se răzgândește.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

