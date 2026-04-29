Cum arată femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”

O femeie care susține că a jurizat-o pe Nadia Comăneci povestește, într-un interviu spontan, despre perfecțiunea „Zeiței de la Montreal” și momentele istorice din gimnastică.

Femeia care ar fi jurizat-o pe Nadia Comăneci a fost întâlnită în mod întâmplător pe stradă. Aceasta a povestit despre momentele istorice ale „Zeiței de la Montreal”. Un interviu care, la prima vedere, părea să fie complet obișnuit s-a transformat într-un moment memorabil.

Cum arată femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci

Influencerul Evan Breal este cunoscut pentru întrebările spontane pe care obișnuiește să le adreseze trecătorilor. De această dată, s-a întâlnit cu o femeie care l-a luat complet prin surprindere.

„Scuze că vă întrerup. Dacă ar fi să vă întoarceți la un singur moment din viață, care ar fi acela?”, a întrebat influencerul două femei pe stradă.

Una dintre ele a răspuns cu mult entuziasm:

„Să o jurizez pe Nadia Comăneci. Ce spui despre asta?”

Influencerul a continuat:

„Cine este aceea?”

Vizibil surprinsă, femeia i-a povestit despre „Zeița de la Montreal”.

Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”

„Nadia Comăneci este o gimnastă renumită. Am jurizat-o la preolimpicele din Montreal. Ea și alte câteva gimnaste erau cele mai bune în gimnastică. Niciodată nu părea să pună un picior greșit. Să vezi o gimnastă la asemenea standarde, muncind cu o asemenea intensitate… Într-un fel, să o jurizezi a fost destul de simplu, pentru că nu făcea niciodată greșeli”, a spus femeia în timpul interviului.

Aceasta a declarat că și ea, la rândul său, a fost gimnastă și că a ales ulterior să devină antrenoare.

„Cred că am avut multe reușite și am făcut multe lucruri bune în viața mea”, a spus femeia în timpul interviului.

Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal

Nadia Comăneci este una dintre cele mai mari gimnaste din lume. La Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, ea a devenit prima sportivă care a obținut nota 10 perfect. A câștigat cinci medalii olimpice de aur și numeroase titluri mondiale și europene.

Nadia a obținut în total șapte note de 10 perfect, iar execuțiile sale au fost considerate „supraomenești” la acel moment. Atunci și-a câștigat titulatura de „Zeița de la Montreal”, expresie folosită și astăzi ca simbol al performanței sale excepționale.