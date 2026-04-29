Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”

Cum arată femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”

O femeie care susține că a jurizat-o pe Nadia Comăneci povestește, într-un interviu spontan, despre perfecțiunea „Zeiței de la Montreal” și momentele istorice din gimnastică.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026, 15:04 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 15:12
Galerie
O femeie care susține că a jurizat-o pe Nadia Comăneci povestește, într-un interviu spontan, despre perfecțiunea „Zeiței de la Montreal” și momentele istorice din gimnastică. | Hepta

Femeia care ar fi jurizat-o pe Nadia Comăneci a fost întâlnită în mod întâmplător pe stradă. Aceasta a povestit despre momentele istorice ale „Zeiței de la Montreal”. Un interviu care, la prima vedere, părea să fie complet obișnuit s-a transformat într-un moment memorabil.

Cum arată femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci

Influencerul Evan Breal este cunoscut pentru întrebările spontane pe care obișnuiește să le adreseze trecătorilor. De această dată, s-a întâlnit cu o femeie care l-a luat complet prin surprindere.

„Scuze că vă întrerup. Dacă ar fi să vă întoarceți la un singur moment din viață, care ar fi acela?”, a întrebat influencerul două femei pe stradă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum arată casa de peste 2 milioane de dolari a Nadiei Comăneci. Ce avere impresionantă are fosta gimnastă

Una dintre ele a răspuns cu mult entuziasm:

„Să o jurizez pe Nadia Comăneci. Ce spui despre asta?”

Influencerul a continuat:

„Cine este aceea?”

Vizibil surprinsă, femeia i-a povestit despre „Zeița de la Montreal”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”

„Nadia Comăneci este o gimnastă renumită. Am jurizat-o la preolimpicele din Montreal. Ea și alte câteva gimnaste erau cele mai bune în gimnastică. Niciodată nu părea să pună un picior greșit. Să vezi o gimnastă la asemenea standarde, muncind cu o asemenea intensitate… Într-un fel, să o jurizezi a fost destul de simplu, pentru că nu făcea niciodată greșeli”, a spus femeia în timpul interviului.

Aceasta a declarat că și ea, la rândul său, a fost gimnastă și că a ales ulterior să devină antrenoare.

Citește și: Nadia Comăneci, cu lacrimi în ochi la „Oscarurile Sportului”. Discurs emoționant, la 50 de ani de la un 10 perfect

„Cred că am avut multe reușite și am făcut multe lucruri bune în viața mea”, a spus femeia în timpul interviului.

Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal

Nadia Comăneci este una dintre cele mai mari gimnaste din lume. La Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, ea a devenit prima sportivă care a obținut nota 10 perfect. A câștigat cinci medalii olimpice de aur și numeroase titluri mondiale și europene.

Citește și: Detaliul mai puțin cunoscut. Ce salariu avea Nadia Comăneci ca profesor de sport în România: „Nu mai avea niciun fel de bonusuri”

+7
Mai multe fotografii

Nadia a obținut în total șapte note de 10 perfect, iar execuțiile sale au fost considerate „supraomenești” la acel moment. Atunci și-a câștigat titulatura de „Zeița de la Montreal”, expresie folosită și astăzi ca simbol al performanței sale excepționale.

Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Ce probleme a avut gimnasta de aur a Românie...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui: “Am avut un leu” Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui: &#8220;Am avut un leu&#8221;
Observatornews.ro Un lanţ german de supermarketuri dă afară 1.250 de oameni. Cel mai lovit departament Un lanţ german de supermarketuri dă afară 1.250 de oameni. Cel mai lovit departament
Antena 3 O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
SpyNews Narcisa, foc și pară pe Nicolae Guță! Ce a scos-o din minți pe fosta manelistului. Are legătură cu fiul ei Narcisa, foc și pară pe Nicolae Guță! Ce a scos-o din minți pe fosta manelistului. Are legătură cu fiul ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum explică Andrei Rotaru despărțirea de soție. Declarațiile după ce Cristina l-a dat dispărut
Cum explică Andrei Rotaru despărțirea de soție. Declarațiile după ce Cristina l-a dat dispărut
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Aris Eram, imagini care au frânt inimile admiratoarelor. Cum a fost surprins în compania unei foste colege de la Survivor România
Aris Eram, imagini care au frânt inimile admiratoarelor. Cum a fost surprins în compania unei foste colege de la...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x