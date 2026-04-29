Cum arată casa de peste 2 milioane de dolari a Nadiei Comăneci. Ce avere impresionantă are fosta gimnastă

Nadia Comăneci deține o avere impresionantă și proprietăți de milioane de dolari în SUA. Unde locuiește „Zeița de la Montreal” și cum își trăiește viața alături de familie.

Nadia Comăneci, una dintre cele mai cunoscute gimnaste din întreaga lume, are o avere impresionantă. „Zeița de la Montreal" deține proprietăți valoroase în Statele Unite ale Americii, inclusiv o casă estimată la peste 2 milioane de dolari.

Cum arată casa de peste 2 milioane de dolari a Nadiei Comăneci

Nadia Comăneci trăiește de mai bine de 30 de ani în Statele Unite ale Americii, unde și-a construit o viață stabilă alături de familia sa. În vârstă de 64 de ani, ea rămâne una dintre cele mai mari gimnaste din istoria României și a sportului mondial.

Fosta campioană olimpică locuiește împreună cu soțul său, Bart Conner, și fiul lor, Dylan Paul. Cei doi soți au reușit, de-a lungul anilor, să își construiască o avere considerabilă, investind în mai multe proprietăți imobiliare peste ocean.

Printre acestea se numără o locuință în Los Angeles, dar și o casă de vacanță în Venice Beach, evaluată la aproximativ 2 milioane de dolari. Aceasta din urmă a reprezentat, la începutul anilor 1990, un adevărat refugiu pentru Nadia și soțul ei.

Fiul Nadiei, Dylan, studiază în Los Angeles, motiv pentru care fosta gimnastă călătorește frecvent pentru a petrece timp cu el.

„Cum am posibilitatea, merg să-i văd pe copii. Chiar dacă și Dylan, și prietena lui sunt doi oameni maturi, totuși au nevoie de un sprijin din partea noastră”, a declarat Nadia într-un interviu.

În prezent, Nadia Comăneci și Bart Conner sunt stabiliți în Norman, un oraș situat în apropiere de Oklahoma City. Acolo dețin o locuință estimată la aproximativ 400.000 de dolari.

Ce avere impresionantă are fosta gimnastă

De-a lungul carierei sale impresionante, Nadia a reușit să scrie istorie în gimnastică. Anul acesta marchează un moment important, legat de celebrarea primului 10 perfect din istoria acestui sport.

„Aș vrea să spun că este aniversarea a cinci de 10 perfecți, pentru că 50 sună de parcă ar fi prea mult. Eram doar o copilă care își urma pasiunea. Acele 17 secunde din viața mea, la Jocurile Olimpice, au schimbat totul. Fără sport, aș fi fost o barcă ce nu se îndrepta în nicio direcție. Îmi dau seama cât de mult m-a învățat sportul să fiu implicată.

Sportul înseamnă mult mai mult decât ne dăm seama. Înseamnă educație. Îi învață pe copii cum să se ridice atunci când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili pentru coechipierii lor și cum să lase o impresie bună chiar și atunci când nu se simt bine”, a spus Nadia la „Oscarurile sportului”.

Gimnasta celebrează astfel un moment definitoriu din cariera sa, care a inspirat generații întregi de sportivi din întreaga lume.