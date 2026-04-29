Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată casa de peste 2 milioane de dolari a Nadiei Comăneci. Ce avere impresionantă are fosta gimnastă

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026, 14:08 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 14:09
Galerie
Nadia Comăneci, una dintre cele mai cunoscute gimnaste din întreaga lume, are o avere impresionantă. „Zeița de la Montreal” deține proprietăți valoroase în Statele Unite ale Americii, inclusiv o casă estimată la peste 2 milioane de dolari.

Cum arată casa de peste 2 milioane de dolari a Nadiei Comăneci

Nadia Comăneci trăiește de mai bine de 30 de ani în Statele Unite ale Americii, unde și-a construit o viață stabilă alături de familia sa. În vârstă de 64 de ani, ea rămâne una dintre cele mai mari gimnaste din istoria României și a sportului mondial.

Fosta campioană olimpică locuiește împreună cu soțul său, Bart Conner, și fiul lor, Dylan Paul. Cei doi soți au reușit, de-a lungul anilor, să își construiască o avere considerabilă, investind în mai multe proprietăți imobiliare peste ocean.

Articolul continuă după reclamă

Printre acestea se numără o locuință în Los Angeles, dar și o casă de vacanță în Venice Beach, evaluată la aproximativ 2 milioane de dolari. Aceasta din urmă a reprezentat, la începutul anilor 1990, un adevărat refugiu pentru Nadia și soțul ei.

Fiul Nadiei, Dylan, studiază în Los Angeles, motiv pentru care fosta gimnastă călătorește frecvent pentru a petrece timp cu el.

„Cum am posibilitatea, merg să-i văd pe copii. Chiar dacă și Dylan, și prietena lui sunt doi oameni maturi, totuși au nevoie de un sprijin din partea noastră”, a declarat Nadia într-un interviu.

În prezent, Nadia Comăneci și Bart Conner sunt stabiliți în Norman, un oraș situat în apropiere de Oklahoma City. Acolo dețin o locuință estimată la aproximativ 400.000 de dolari.

Ce avere impresionantă are fosta gimnastă

De-a lungul carierei sale impresionante, Nadia a reușit să scrie istorie în gimnastică. Anul acesta marchează un moment important, legat de celebrarea primului 10 perfect din istoria acestui sport.

„Aș vrea să spun că este aniversarea a cinci de 10 perfecți, pentru că 50 sună de parcă ar fi prea mult. Eram doar o copilă care își urma pasiunea. Acele 17 secunde din viața mea, la Jocurile Olimpice, au schimbat totul. Fără sport, aș fi fost o barcă ce nu se îndrepta în nicio direcție. Îmi dau seama cât de mult m-a învățat sportul să fiu implicată.

Sportul înseamnă mult mai mult decât ne dăm seama. Înseamnă educație. Îi învață pe copii cum să se ridice atunci când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili pentru coechipierii lor și cum să lase o impresie bună chiar și atunci când nu se simt bine”, a spus Nadia la „Oscarurile sportului”.

+4
Mai multe fotografii

Gimnasta celebrează astfel un moment definitoriu din cariera sa, care a inspirat generații întregi de sportivi din întreaga lume.

Înapoi la Homepage
AS.ro “Nici măcar un cent”. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro &#8220;Nici măcar un cent&#8221;. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
Antena 3 „Culmea absurdului la CFR”. Radu Miruță a descoperit 21 de trenuri noi abandonate în Gara Obor: „În tot acest timp, călătorii îndură” „Culmea absurdului la CFR”. Radu Miruță a descoperit 21 de trenuri noi abandonate în Gara Obor: „În tot acest timp, călătorii îndură”
SpyNews Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!" Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x