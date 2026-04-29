Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Ce probleme a avut gimnasta de aur a Românie

Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Ce probleme a avut gimnasta de aur a Românie

Sandra Izbașa a fost oprită de poliția rutieră în București, iar momentul a devenit viral pe TikTok. Campioana olimpică a reacționat și a transmis un mesaj emoționant după Power Couple.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026, 14:27 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 14:35
Galerie
Sandra Izbașa a fost oprită de poliția rutieră în București, iar momentul a devenit viral pe TikTok. Campioana olimpică a reacționat și a transmis un mesaj emoționant după Power Couple. | Antena 1

Sandra Izbașa a intrat în vizorul poliției. Medaliata de aur a României pare că a fost oprită de poliția rutieră, chiar în Capitală. Fosta gimnastă a avut parte de un moment neașteptat, surprins chiar de soțul său.

Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție

Cunoscută și pentru participarea la emisiunea Power Couple, Sandra Izbașa a trecut recent printr-o situație neplăcută, după ce a fost oprită de polițiști în timpul unui control de rutină desfășurat pe timp de noapte. Sportiva era însoțită de soțul ei, Răzvan Bănică.

Articolul continuă după reclamă

Gimnasta a respectat procedurile legale și a fost supusă unui test cu etilotestul. În imaginile filmate de partenerul său, Sandra apare ușor emoționată în timp ce încearcă să desfacă ambalajul testului. Momentul a stârnit amuzamentul celor care au urmărit ulterior clipul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rezultatul testului a fost zero, ceea ce a adus un motiv de bucurie pentru cei doi. Filmarea realizată de Răzvan Bănică a fost postată pe rețelele sociale și a devenit rapid virală, strângând numeroase reacții și comentarii din partea internauților.

Ulterior, Sandra Izbașa a preluat videoclipul și l-a distribuit pe contul său de TikTok, unde a fost la rândul său intens apreciat. Mulți dintre urmăritori au reacționat cu umor, apreciind naturalețea momentului și emoțiile sportivei.

Ce a spus Sandra Izbașa după participarea la Power Couple

Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri care au participat la Power Couple. În cadrul emisiunii, publicul a avut ocazia să îi cunoască mai bine și să observe relația puternică dintre ei.

La finalul competiției, campioana olimpică a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Vă mulțumim tuturor pentru valul uriaș de iubire pe care l-am primit în ultimele zile!
Este cu adevărat copleșitor să descoperim cum povestea noastră a devenit virală, inspirațională și a ajuns pe toate continentele!
Chiar dacă primim mesaje de apreciere pe care trebuie să le traducem din japoneză, chineză, italiană, spaniolă sau portugheză, se adeverește încă o dată faptul că iubirea este un limbaj universal pe care îl înțelegem cu toții și pe care ar trebui să îl accesăm mai des!
Ne înclinăm în fața dragostei și respectului pe care ni le arătați și vă dorim din suflet să fiți ocrotiți de viață și răsfățați de soartă!”, a transmis sportiva.

+2
Mai multe fotografii

Sandra continuă să își țină admiratorii la curent cu viața sa prin intermediul postărilor din mediul online. Recent, gimnasta a sărbătorit aniversarea lui Răzvan Bănică, publicând o fotografie specială alături de un mesaj plin de iubire dedicat partenerului său.

Înapoi la Homepage
Vec LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!

Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x