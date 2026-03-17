Mireasa, sezon 13. Doamna Mihaela a supărat-o pe Ema. De ce i-a atras atenția concurenta: „Mă sparge femeia asta!”. Ce a urmat

Tensiunile nu s-au încheiat în casa Mireasa: Meciul Iubirii. De data aceasta, doamna Mihaela a reușit să supere fetele, în mod special pe Ema.

Încă de la primele ore ale dimineții, doamna Mihaela a decis să spargă baloanele de la petrecerea de sâmbătă, stârnind o mulțime de reacții în rândul fetelor și mamelor. Acest gest le-a deranjat peste măsură pe Ema și Claudia.

„Vă rog din suflet, nu mai spargeți baloane. Se sperie Maysia! Mă sparge femeia asta! (...) Tremură ca ultima varză”, a spus tânăra.

Ema a ținut să-i spună doamnei Mihaela că animalul ei de companie se teme foarte tare de zgomotul baloanelor. Femeia i-a dezvăluit că nu a știut acest lucru, motiv pentru care nu a anunțat ce urmează să facă.

„Deja e enervantă! Are boală câteodată femeia asta! Câtă minte să ai!”, a evidențiat Claudia.

„Scuze, dar nu m-am gândit! M-am gândit la casă”, a dezvăluit doamna Mihaela.

Ema a făcut o ședință în care le-a spus fetelor și mamelor să o anunțe atunci când se mai sparg baloane sau se fac zgomote în casa show-ului matrimonial.

„Să nu mai spargă nimeni baloane, nici în timpul petrecerii! O să facem o ședință, că săraca este foarte agitată!”, a mărturisit ea.

Doamna Mihaela a discutat cu Roxana despre situația dificilă în care a fost pusă: „Mă ascund aici să nu mai văd nimic, că m-am săturat. Am venit să facă numai rele aici, deranjez zânele bune!”.

„Am fost deranjată pentru că nu știam ce să-i mai fac ei!”, a mai punctat tânăra.

„Nu o lua personal! Te rog eu frumos, a fost doar o neînțelegere!”, i-a precizat doamna Mihaela.

Doamna Mihaela și doamna Cătălina, discuție aprinsă în casa Mireasa: Meciul Iubirii

Doamna Cătălina nu s-a mai putut abține și a intervenit în discuția dintre Ema și doamna Mihaela. Aceasta i-a dezvăluit că ar fi trebuie să anunțe pentru că anumite persoane dorm până mai târziu în casă.

„De ce n-ai anunțat că spargi baloanele?”, a întrebat-o doamna Cătălina.

„Pentru că nu am știut!”, a răspuns doamna Mihaela.

Tensiunile dintre cele două au urmat și în platoul Mireasa: Meciul Iubirii, în ediția de marți, 17 martie 2026.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

