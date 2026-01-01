Cine a lipsit de la Revelionul concurenților sezonului 12 Mireasa. Ce au făcut Emily și Liviu în noaptea dintre ani

Spre finalul sezonului 12 Mireasa s-au creat tabere. Deși mult timp au vorbit că-și vor petrece Revelionul împreună, în cele din urmă grupul s-a restrâns și foștii concurenți s-au împărțit. Emily și Liviu au petrecut cu Denisa și Cristian. Diana nu a participat la Revelion alături de Sorin, deoarece a plecat în vacanța-cadou de la mama ei.

Mai mulți concurenți din sezonul 12 Mireasa au petrecut de Revelion împreună | Instagram

Acasă la Adin s-a organizat o petrecere de Revelion unde au fost prezenți: Adin, Lavinia, Sorin, Samina, Alex, Florina, Simona, Ionuț. Doamna Adriana a fost și ea prezentă la petrecere.

De cealaltă parte, acasă la Cristian au fost, pe lângă părinții și soția acestuia, și Emily și Liviu. Așadar, Emily și Liviu au făcut Revelionul împreună cu Denisa și Cristian: „Noi 4 și atât”, a scris Denisa în dreptul unei fotografii publicate pe rețelele sociale.

Diana nu a făcut parte din tabloul petrecerii de la Adin, deoarece a plecat în Dubai cu mama sa. Ștefania a făcut Revelionul în Ferrara, Italia, dar ea anunțase de mai mult timp că nu crede că va participa la petrecere.

În sezonul 12 Mireasa, mai mult ca niciodată, subiectul „Ce facem de Revelion?” a fost extrem de dezbătut și analizat.

Sezonul 13 Mireasa începe pe 12 ianuarie, pe Antena 1

Adin și Lavinia au câștigat sezonul 12 Mireasa, iar Simona Gherghe a anunțat că un nou sezon va debuta pe 12 ianuarie 2025.

„Am ajuns la finalul sezonului al 12-lea și ne pregătim de sezonul al 13-lea: Mireasa: Meciul Iubirii. O să fie un an fabulos pentru că suntem sub imperiul Cupei Mondiale. Meciurile vor fi transmise la Antena 1, dar noi tot cu iubirea ne ocupăm și vă spun că vom fi în casele voastre ca de obicei, de luni până vineri, de la ora 14:00, începând cu 12 ianuarie 2026”, a anunțat Simona Gherghe.

Spre sfârșitul Finalei de pe 19 decembrie, Simona Gherghe a primit cecul și a anunțat cuplul câștigător al sezonului 12 Mireasa. Emoțiile au dominat atmosfera, iar fericirea a fost la cote maxime pentru tinerii care au câștigat suma de 40.000 de euro, care le va da un start important în viață.

Simona Gherghe a anunțat clasamentul celor 3 cupluri care s-au luptat pentru marele premiu:

22,42% Florina și Alex;

35,24% Denisa și Cristian;

42, 34% Lavinia și Adin!

Astfel, mirii sezonului 11 sunt Lavinia și Adin.

„O să vă spun că, de fapt fiecare dintre voi sunteți marii câștigători, pentru că simțiți că v-ați găsit iubirea. Dacă ai omul potrivit lângă tine, poți face orice în viață! E foarte important ca lângă tine să ai partenerul potrivit”, a spus Simona Gherghe.

„Ne tremură mâinile. Suntem foarte emoționați. Au început de ieri dimineața emoțiile, când am fost la primărie, când am mers la primărie. Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat și nu în ultimul rând nașilor noștri: Sorin și Diana”, au spus marii câștigători ai sezonului 12 Mireasa: Lavinia și Adin.