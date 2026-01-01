Cum au petrecut Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, de Revelion. Ce foști concurenți le-au fost alături

Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, au publicat pe rețelele sociale imagini frumoase de la petrecerea de Revelion.

Laura și Mihai din sezonul 10 Mireasa au avut parte de un Revelion alături de prieteni.

Laura și Mihai au transmis un mesaj de Anul Nou lângă brad, precizând că 2025 a fost un an foarte bun pentru ei, fiind anul în care, ajutați de banii din premiu, și-au deschis propria afacere în Ploiești.

Citește și: Cum arată o zi din viața Laurei și a lui Mihai. Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au povestit cum e să lucreze împreună

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Laura și Mihai, mesaj de Anul Nou. Ce au transmis

„Pentru noi a fost un an foarte bun. Am reușit să realizăm foarte multe în acest an, suntem foarte mulțumiți și mulțumim lui Dumnezeu și tuturor oamenilor care au fost alături de noi”, au transmis Laura și Mihai.

De Revelion, câștigătorii sezonului 10 Mireasa i-au avut alături pe prietenii lor din sezon, Stelian și Ramona. Cele două cupluri au rămas prietene după sezonul 10 Mireasa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a început povestea de dragoste dintre Laura și Mihai

Povestea de dragoste dintre Laura și Mihai a început la scurt timp după ce tânăra, care a mai fost concurentă și în sezonul 9, a acceptat invitația băiatului de a intra și în sezonul 10. Mihai a mai avut o relație în casă, cu Ana, însă lucrurile între ei nu au funcționat. Laura și Mihai au declarat că formează un cuplu în casa Mireasa pe 22 octombrie. De atunci, cei doi au avut parte de întâlniri romantice și de situații care i-au ajutat să se cunoască mai bine. Deși unii dintre concurenți au declarat că nu au încredere în cuplul lor, Laura și Mihai au început să pună bazele relației lor și chiar s-au logodit la Paris. Cei doi au declarat că își doresc să aibă o familie frumoasă și să devină curând părinți.

Când a intrat în competiție, Mihai spunea că-și dorește o parteneră matură, care știe ce vrea de la viață, iar Laura s-a potrivit perfect pe tiparul lui de femeie. În sezonul 9, Laura a avut două povești de dragoste eșuate, a suferit și a plâns foarte mult. În sezonul 10, tânăra a spus că a plâns de bucurie. Cei doi au declarat că se simt câștigați că s-au găsit unul pe celălalt. În Finala sezonului 10 Mireasa, Laura și Mihai au spus un DA hotărât în fața primarului.

Laura și Mihai s-au cununat civil în Finala sezonului 10 Mireasa. Cei doi tineri și-au făcut jurăminte emoționante înainte de a spune „Da” în fața primarului. Laura și Mihai au câștigat sezonul 10 Mireasa.