Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Cum au petrecut Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, de Revelion. Ce foști concurenți le-au fost alături

Cum au petrecut Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, de Revelion. Ce foști concurenți le-au fost alături

Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, au publicat pe rețelele sociale imagini frumoase de la petrecerea de Revelion.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Ianuarie 2026, 13:00 | Actualizat Joi, 01 Ianuarie 2026, 13:06
Galerie
Laura și Mihai au sărbătorit alături de prieteni de Revelion | Instagram

Laura și Mihai din sezonul 10 Mireasa au avut parte de un Revelion alături de prieteni.

Laura și Mihai au transmis un mesaj de Anul Nou lângă brad, precizând că 2025 a fost un an foarte bun pentru ei, fiind anul în care, ajutați de banii din premiu, și-au deschis propria afacere în Ploiești.

Citește și: Cum arată o zi din viața Laurei și a lui Mihai. Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au povestit cum e să lucreze împreună

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Laura și Mihai, mesaj de Anul Nou. Ce au transmis

„Pentru noi a fost un an foarte bun. Am reușit să realizăm foarte multe în acest an, suntem foarte mulțumiți și mulțumim lui Dumnezeu și tuturor oamenilor care au fost alături de noi”, au transmis Laura și Mihai.

De Revelion, câștigătorii sezonului 10 Mireasa i-au avut alături pe prietenii lor din sezon, Stelian și Ramona. Cele două cupluri au rămas prietene după sezonul 10 Mireasa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a început povestea de dragoste dintre Laura și Mihai

Povestea de dragoste dintre Laura și Mihai a început la scurt timp după ce tânăra, care a mai fost concurentă și în sezonul 9, a acceptat invitația băiatului de a intra și în sezonul 10. Mihai a mai avut o relație în casă, cu Ana, însă lucrurile între ei nu au funcționat. Laura și Mihai au declarat că formează un cuplu în casa Mireasa pe 22 octombrie. De atunci, cei doi au avut parte de întâlniri romantice și de situații care i-au ajutat să se cunoască mai bine. Deși unii dintre concurenți au declarat că nu au încredere în cuplul lor, Laura și Mihai au început să pună bazele relației lor și chiar s-au logodit la Paris. Cei doi au declarat că își doresc să aibă o familie frumoasă și să devină curând părinți.

Când a intrat în competiție, Mihai spunea că-și dorește o parteneră matură, care știe ce vrea de la viață, iar Laura s-a potrivit perfect pe tiparul lui de femeie. În sezonul 9, Laura a avut două povești de dragoste eșuate, a suferit și a plâns foarte mult. În sezonul 10, tânăra a spus că a plâns de bucurie. Cei doi au declarat că se simt câștigați că s-au găsit unul pe celălalt. În Finala sezonului 10 Mireasa, Laura și Mihai au spus un DA hotărât în fața primarului.

Colaj cu Laura și Mihai
+1
Mai multe fotografii

Laura și Mihai s-au cununat civil în Finala sezonului 10 Mireasa. Cei doi tineri și-au făcut jurăminte emoționante înainte de a spune „Da” în fața primarului. Laura și Mihai au câștigat sezonul 10 Mireasa.

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce nu i-a plăcut Loredanei la Ionuț și ce a recunoscut despre atracția față de Sorin... O fostă concurentă a sezonului 8 Mireasa este însărcinată. Ea și soțul ei au anunțat că vor deveni părinți în 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui
Observatornews.ro Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Antena 3 Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce nu i-a plăcut Loredanei la Ionuț și ce a recunoscut despre atracția față de Sorin
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce nu i-a plăcut Loredanei la Ionuț și ce a recunoscut despre atracția față de...
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ștefania, dezvăluiri despre relația cu Liviu. Ce a spus despre „perioada de alergătură” după el
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ștefania, dezvăluiri despre relația cu Liviu. Ce a spus despre „perioada de...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x