Cum arată fiul Biancăi și al lui Mihai din sezonul 2 Mireasa. Cei doi au arătat pentru prima oară chipul micuțului

Bianca și MIhai, foștii concurenți ai sezonului 2 Mireasa, și-au botezat fiul.Tânăra mămică a publicat pe rețelele sociale o imagine cu chipul băiețelului în vârstă de 4 luni.

Publicat: Marti, 17 Februarie 2026, 16:16 | Actualizat Marti, 17 Februarie 2026, 16:31
Bianca și Mihai din sezonul 2 Mireasa și-au botezat fiul | Antena 1& Instagram

Mathias Andrei a fost botezat, iar Bianca a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu chipul micuțului, pentru a le arăta urmăritorilor săi ce bebeluș frumos are. Soția lui Mihai a transmis și un mesaj emoționant despre fiul lor.

„Patru lunițe de iubire necondiționată. Te iubesc o eternitate și încă un pic”, a scris Bianca în dreptul unei fotografii cu fiul ei.

Bianca și Mihai și-au botezat fiul în ziua în care s-au și căsătorit religios. Cei doi au rămas în istoria emisiunii ca fiind cuplul care a ajuns în fața primarului în Finală, dar tânăra a spus NU. Cinci ani mai târziu, Bianca și Mihai nu numai că au rămas împreună, ci s-au și căsătorit și au devenit părinți.

Cum au ajuns Bianca și Mihai să formeze un cuplu

Bianca și Mihai au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din cel de-al doilea sezon al show-ului matrimonial Mireasa. Cei doi nu s-au căsătorit în cadrul competiției, lucru care a dat multora de gândit că relația lor nu va funcționa. Timpul a demonstrat însă că dragostea a izbândit, iar în prezent trăiesc o frumoasă poveste de iubire, dincolo de un act care să le ateste relația.

La intrarea în competiția Mireasa sezon 2, Mihai a fost atras pe Claudia, cea pe care a și curtat-o vreme de câteva săptămâni. Din păcate pentru el, sentimentele fetei nu au fost aceleași.

Deși dezamăgit, Mihai s-a apropiat de Ștefania, cu care a format un cuplu. Însă nu unul de durată, căci diferențele dintre ei i-au îndepărtat și au culminat cu dorința concurentei de a părăsi competiția iubirii.

Rămas singur, băiatul a decis că are dreptul la fericire și s-a îndreptat către Bianca. De această dată, el a regăsit o femeie pe gustul său, care l-a ajutat să se regăsească și să se bucure de experiența Mireasa.

Relația lor nu a fost întotdeauna roz, dar sentimentele lor au fost mai puternice decât problemele pe care și le-au creat. Nici măcar reîntoarcerea Ștefaniei nu l-a făcut pe Mihai să întoarcă capul spre trecut, el exprimându-și dorința de a rămâne pentru totdeauna cu Bianca.

Cei doi au ajuns în Finala sezonului 2 Mireasa, însă Bianca a spus „Nu”, dorind să vadă cum decurge relația lor în afara casei Mireasa.

Comentarii


