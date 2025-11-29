Cum arată o zi din viața Laurei și a lui Mihai. Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au povestit cum e să lucreze împreună

Laura și Mihai au fost prezenți în ediția specială Mireasa, realizată cu ocazia aniversării de 32 de ani de Antena 1. Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au povestit cum este viața lor în prezent, la un an de când s-au logodit.

Laura și Mihai și-au deschis o afacere împreună, ajutați de banii din premiul câștigat la Mireasa.

„Multă lume ne întreabă cum e să lucrăm împreună. Când avem clienți, eu sunt cu treaba mea, ea cu treaba ei, de multe oir nici nu vorbim. Vorbim doar seara. Ne-a ajutat foarte mult premiul pe care l-am câștigat. Viața afară e frumoasă. La muncă, acasă. Pentru mine a fost foarte greu să mă obișnuiesc, pentru că m-am mutat în alt oraș, dar m-am obișnuit”, a spus Mihai.

Laura și Mihai au povestit că din sezonul lor au ținut legătura cu Ramona și Stelian, Raul, Dragoș, Ștefan, Alex și Mirela.

Cum a început povestea de dragoste dintre Laura și Mihai

Povestea de dragoste dintre Laura și Mihai a început la scurt timp după ce tânăra, care a mai fost concurentă și în sezonul 9, a acceptat invitația băiatului de a intra și în sezonul 10. Mihai a mai avut o relație în casă, cu Ana, însă lucrurile între ei nu au funcționat. Laura și Mihai au declarat că formează un cuplu în casa Mireasa pe 22 octombrie. De atunci, cei doi au avut parte de întâlniri romantice și de situații care i-au ajutat să se cunoască mai bine. Deși unii dintre concurenți au declarat că nu au încredere în cuplul lor, Laura și Mihai au început să pună bazele relației lor și chiar s-au logodit la Paris. Cei doi au declarat că își doresc să aibă o familie frumoasă și să devină curând părinți.

Când a intrat în competiție, Mihai spunea că-și dorește o parteneră matură, care știe ce vrea de la viață, iar Laura s-a potrivit perfect pe tiparul lui de femeie. În sezonul 9, Laura a avut două povești de dragoste eșuate, a suferit și a plâns foarte mult. În sezonul 10, tânăra a spus că a plâns de bucurie. Cei doi au declarat că se simt câștigați că s-au găsit unul pe celălalt. În Finala sezonului 10 Mireasa, Laura și Mihai au spus un DA hotărât în fața primarului.

Laura și Mihai s-au cununat civil în Finala sezonului 10 Mireasa. Cei doi tineri și-au făcut jurăminte emoționante înainte de a spune „Da” în fața primarului. Laura și Mihai au câștigat sezonul 10 Mireasa.