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Doamna Carmen, scandal de proporții cu Ronaldo, după revenirea lui în casa Mireasa! Ce a spus despre Irina, fără reținere

Un scandal de proporții s-a iscat între doamna Carmen și Ronaldo, la Mireasa. Capriciile iubirii. Descoperă ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 13:08 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 15:05
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Se pare că doamna Carmen pare mai pornită ca niciodată pe Alberto și pe Irina și acest lucru s-a văzut din plin chiar recent, în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Doamna Carmen, scandal de proporții cu Ronaldo, după revenirea lui în casa Mireasa! Ce a spus despre Irina, fără reținere

Săptămâna trecută au fost numeroase momente în care Ronaldo a fost subiect de discuție. Doamna Carmen a fost extrem de deranjată de afirmațiile făcute de Ronaldo despre tinerele din emisiune și a răbufnit. Ulterior, aceasta a avut un schimb acid de replici și cu Bogdan, care a acuzat-o pe Maria de faptul că „s-ar fi jucat cu inima lui”.

„A fost complet pe lângă, numai prostii a vorbit. Vii tu ca să dai cu ... în fasole. Am crezut că e ceva, dar e altceva”, a răbufnit doamna Carmen într-o ediție trecută a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

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Discuțiile au fost departe de a se fi sfârșit, iar camerele de filmat au surprins totul.

„Ia mai lasă-mă că m-am săturat cu atâtea ifose. Irina, degeaba te-ai supărat, că pe mine m-au deranjat foarte tare afirmațiile lui. În condițiile în care eu l-am simpatizat foarte tare. Dar să arunci cu niște vorba, așa...”, a spus doamna Carmen supărată.

„Acuma, vă dați seama, eu țin cu el, orice ar fi. Eu nu am fost de față, dar vă dați seama, eu v-am zis, eu o să îi fiu alături, orice ar fi”, a fost replica Irinei.

„Nu poți să vii să faci asemenea afirmații, că ești părtinitor. Nu mai poza în omul justiției și omul care e drept, atâta timp cât înclini într-o altă parte. Și aseară l-a întrebat o chestie și a vorbit aiurea. Chiar am rămas dezamăgită”, a spus femeia.

Ulterior, aceasta discuta cu doamna Elena și era la fel de supărat de faptul că tânărul are niște păreri deranjante: „Cum să spui că s-a jucat cu sufletul lui? Nu mi se pare corect, dacă susții că ești un om corect, fii corect până la capăt! Puteai să spui că nu știi ce a fost între Maria și Bogdan și gata. Și aseară, la fel, nu avea nicio logică în ce spunea. Dar când faci afirmații de genul te gândești puțin înainte”.

„Sunt prieteni, e normal să țină cu el”, a completat Anne-Mary.

„I-am spus și Irinei. E frumos că ții cu el, dar nu te mai poza și tu în femeia perfectă și dreaptă! M-am săturat de atâtea ifose și aere, de atâtea chestii superioare. Nu mai pot, mă face cu capul! Nu mai suport”, a zis doamna Carmen.

„Nu vedeți că mori cu justiția în mână...”, a completat Anne-Mary.

Irina a privit filmările cu pricina și, când Raluca Preda a întrebat-o ce părere are, aceasta a spus: „Mi se pare o situație jenantă și penibilă, sincer să vă spun. Se creează o situație de nimic. Eu nu mă consider perfectă și nu am spus asta niciodată”, a mărturisit Irina.

„Sunt supărată și încă sunt. Și astăzi am fost atacată de Ronaldo, m-a făcut pe mine și pe Elena furnicuțe”, a răbufnit doamna Carmen, mai ales după ce tânărul a spus că s-a referit la faptul că le-a asemănat cu mascotele emisiunii de la Antena 1.

Replicile dure au continuat în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Cât de departe au ajuns cei doi cu replicile? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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