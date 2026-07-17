Finala Mireasa: Meciul Iubirii. Cine sunt câștigătorii Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro. Ei sunt mirii sezonului 13

După șase luni intense de competiție, sezonul 13 al show-ului Mireasa a ajuns la final. În Finala Mireasa din 17 iulie 2026, Simona Gherghe a anunțat câștigătorii votați de public. Iată cine sunt mirele și mireasa acestui sezon și cei care câștigă premiul de 40.000 de euro!

În Finala sezonului 13 Mireasa - Meciul Iubiri, 3 cupluri căsătorite civil s-au aflat în cursa pentru marele premiu. Cele trei cupluri pe care publicul i-a putut vota timp de o săptămână au fost: Ema și Alan, Amalia și Sebastian, Giulia și Alexandru.

După o Finală plină de emoții și de momente frumoase, prezentatoarea Simona Gherghe a anunțat câștigătorii sezonului 13 Mireasa: Meciul Iubirii.

Simona Gherghe a primit cecul și a anunțat cuplul câștigător al sezonului 13 Mireasa. Emoțiile au dominat atmosfera, iar fericirea a fost la cote maxime pentru tinerii care au câștigat suma de 40.000 de euro, care le va oferi un start important în viață.

Cine sunt câștigătorii sezonului 13 Mireasa. Ei au primit cecul de 40.000 euro

Simona Gherghe a anunțat clasamentul celor 3 cupluri care s-au luptat pentru marele premiu:

Cu un procent de 51,85% câștigătorii sezonului 13 Mireasa sunt Ema și Alan.

Locul 2: Amalia și Sebastian- 29,12%

Locul 3: Giulia și Alexandru- 19,03%.

Ema și Alan sunt marii câștigători Mireasa.

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„Am câștigat tot ce am avut de câștigat! Am lângă mine cea mai frumoasă soție, o iubesc din tot sufletul meu, le mulțumesc celor de acasă pentru că ne-au răsplătit pentru iubirea noastră”, a spus Alan.

„Vreau să le mulțumesc susținătorilor, colegilor care au fost alături de noi și ne-au ales!”, a spus Ema.

„Eu știu că sunt importanți banii, este o sumă mare pentru orice familie la început de drum. Banii se câștigă, se pierd, îi faceți împreună. Marele premiu îl aveți deja. Vedeți pe cine strângeți de mână!”, le-a spus Simona Gherghe.

Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.