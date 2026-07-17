Finala sezonului 13 Mireasa. Reacția băieților când își văd încântătoarele mirese. Finalistele au strălucit în rochiile de basm

Marea Finală a sezonului 13 Mireasa a început cu momente extrem de frumoase și de emoționante. Alan, Alexandru și Sebastian și-au întâmpinat miresele în Finala Mireasa din 17 iulie 2026. Ema, Giulia și Amalia au radiat de fericire în brațele soților.

Trei cupluri s-au căsătorit la Mireasa în sezonul 13, în fața ofițerului Stării Civile. Marea Finală aduce nunțile de vis, astăzi, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY | Antena 1

Mirii au reușit cu greu să-și controleze emoțiile la vederea soțiilor, care au îmbrăcat rochiile de mireasă. Totodată, fetele au fost foarte încântate să-și vadă soții în costumele elegante. Așa cum tradiția o cere, finaliștii s-au văzut pentru prima dată îmbrăcați în costumele de mire și rochiile de mireasă, la începutul celei mai importante gale din sezon: Marea Finală.

Rând pe rând, băieții și-au întâmpinat miresele și au schimbat primele impresii.

Reacția lui Alexandru când a văzut-o pe Giulia în rochie de mireasă. Tânărul, fermecat de apariția încântătoare a soției

Alexandru a fost extrem de emoționat în așteptarea frumoasei sale soții.

Articolul continuă după reclamă

Alan, fascinat de apariția Emei în rochie de mireasă. Cum a reacționat tânărul când și-a văzut superba soție

Alan nu și-a mai încăput în piele de fericire și emoție când a văzut-o pe Ema pășind spre el în rochie de mireasă.

Cum a reacționat Sebastian când a văzut-o pe Amalia în rochie de mireasă. Tânărul, impresionat de frumusețea soției

Emoțiile au fost la cote maxime pentru Sebastian și Amalia în momentul în care s-au văzut pentru prima dată îmbrăcați în mire și mireasă.

Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro

Alexandru și Giulia, Ema și Alan și Amalia și Sebastian sunt cuplurile care s-au căsătorit în sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Cununia civilă a avut loc pe 16 iulie 2026, cu o zi înainte de Marea Finală.

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.