Finala sezonului 13 Mireasa. Cum a arătat valsul finaliștilor. Momente superbe pe ringul de dans

Valsul finaliștilor este un moment pregătit intens atât de miri cât și de colegii lor care, chiar dacă nu s-au căsătorit, sunt recunoscători pentru experiența pe care au trăit-o până la Finala sezonului 13 Mireasa.
Finaliștii sezonului 13 Mireasa au dansat pe ritmurile piesei interpretată de Cleopatra și Edward Sanda: „Cel puțin o veșnicie”.
Cum a arătat valsul finaliștilor. Momente superbe pe ringul de dans
Tinerii care s-au căsătorit au fost extrem de emoționați să danseze pe versurile care semnifică o promisiune de iubire eternă:
„O viață întreagă noi ne-am căutat
Să te găsesc mi-a fost predestinat
Inimile noastre bat în armonie
Vreau să ne iubim cel puțin o veșnicie
Noi suntem ca profunzimea
Care fără doar și poate
Reprezintă întregimea
Împărțită-n jumătate
Iubirea ta mi-e eternă și știu
Că-n altă viață tot a ta o sa fiu
Îmi sare inima la mii de bătăi
Când mă pierd in ochii tăi”, sunt câteva dintre versurile melodiei pe care au dansat finaliștii.
Denis și Bianca, Roxana și Dorian, Daniela și Mihai, Daniel și Claudia au dansat alături de miri.
A fost și un moment special, o coregrafie a baloanelor. „Urmează un moment important pentru care recunosc că și eu am emoții. O să fie un moment cu totul special. Haideți să trăim împreună momentul acesta pentru care se pregătesc concurenții de atâtea săptămâni”, a spus Simona Gherghe.
Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro
Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.
Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.
Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.
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