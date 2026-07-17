Finala sezonului 13 Mireasa. Simona Gherghe, apariție splendidă. Cum arată ținuta îndrăgitei prezentatoare

Așa cum i-a obițnuit pe fanii Mireasa, Simona Gherghe și-a făcut apariția în Finala sezonului 13 Mireasa: Meciul Iubirii într-o rochie de poveste.

Sezonul 13 Mireasa a ajuns la final, însă meciul iubirii va continua în afara casei pentru cei care au spus DA. Simona Gherghe le-a fost alături concurenților pe tot parcursului sezonului 13 Mireasa, le-a urmărit poveștile, le-a oferit sfaturi în momentele dificile și s-a bucurat pentru clipele lor fericite. Ca în fiecare Finală, Simona Gherghe și-a făcut apariția purtând o rochie spectaculoasă, pentru a le fi alături în cele mai emoționante clipe ale concurenților care și-au găsit jumătatea și s-au căsătorit.

Cum arată ținuta prezentatoarei Simona Gherghe în Finala sezonului 13 Mireasa

În Finala sezonului 13 Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 17 iulie 2026, Simona Gherghe și-a făcut apariția purtând o rochie de culoare roz, cu umerii goi și un colier strălucitor.

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Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro

Alexandru și Giulia, Ema și Alan și Amalia și Sebastian sunt cuplurile care s-au căsătorit în sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Cununia civilă a avut loc pe 16 iulie 2026, cu o zi înainte de Marea Finală.

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.