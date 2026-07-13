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Fiul Iuliei Aelenei din sezonul 11 Mireasa a fost botezat, iar Roxana a fost nașă. Imagini de la eveniment

Vladimir Ioan, fiul fostei concurente din sezonul 11 Mireasa, Iulia Aelenei, a fost botezat. Chiar dacă în casa Mireasa nu și-a găsit dragostea, Iulia și-a găsit o prietenă pe viață, pe care a ales-o să fie nașa copilului. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 17:54 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 17:55
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Roxana este nașa băiețelului Iuliei din sezonul 11 Mireasa | Antena 1
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Roxana din sezonul 11 Mireasa a transmis un mesaj emoționant după ce l-a botezat pe fiul Iuliei. Roxana și Iulia au legat o frumoasă prietenie în casa Mireasa, iar acum sunt o familie.

Roxana a promis să-i călăuzească pașii finuțului ei.

Iulia Aelenei, fosta concurentă din sezonul 11 Mireasa, și-a botezat fiul. Cum arată micuțul Vladimir Ioan

„Am spus DA cu multe luni în urmă.

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Ieri, 12 iulie, DA-ul acela a devenit realitate.

Cea mai importantă zi, cea mai importantă vizită din viața ta! Am avut privilegiul să fiu acolo și să stau în față, exact cum am promis.

Te-am ținut în brațe și am simțit că promisiunea aceea, făcută cu lacrimi, a prins viață atât de frumos cum nu mi-am putut imagina vreodată.

O nouă viață în Hristos, un înger păzitor primit în dar și o legătură spirituală care va dura o veșnicie. Vladimir Ioan a primit un nume, iar eu am primit ceva la fel de mare: confirmarea că unele legături chiar nu sunt întâmplătoare.

De la bilețelul „Vrei să îți devin finuț?” până la fotografiile astea, a fost un drum scurt ca timp, dar imens ca simțire.

Nu știu multe lucruri sigure în viață, dar știu că o prietenie adevărată, ca a mea cu mama ta, nu se termină niciodată. Ea doar se transformă.

Prietenia cu mama ta m-a învățat că unele legături sunt scrise de Dumnezeu înainte să le înțelegem noi. Tu ești dovada, minunea noastră!

Ieri l-am rugat pe Dumnezeu să îți îngăduie multe lucruri și nu voi înceta vreodată să o fac. Binecuvântarea, iubirea și recunoștința pe care le-am simțit îmi doresc să te însoțească mereu.

Le datorez părinților tăi cea mai mare bucurie: privilegiul de a fi parte din viața ta. De ieri suntem o familie.

Nu am primit oficial doar titlul de nașă, ci mai ales responsabilitatea sfântă de a-ți veghea pașii și de a te învăța să iubești tot ce este curat și bun.

Te voi iubi pe viață. Am promis, și ieri am pecetluit-o”, a transmis Roxana.

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Roxana din sezonul 11 Mireasa, nașă de botez pentru copilul Iuliei. Ce persoană a mai participat la creștinarea micuțului Vladmir Ioan, fiul Iuliei

Vladimir Ioan are două nașe. Roxana din sezonul 11 Mireasa a nășit băiețelul alături de o altă nașă pe nume Elena.

Iulia a transmis un mesaj emoționant după ce fiul ei și al soțului ei a devenit creștin:

„Vladimir Ioan – minunea mea de la Dumnezeu, puiul meu de om iubit, cel care mi-a umplut sufletul de iubire și mi-a dăruit cel mai frumos rol din lume: acela de mamă.

De astăzi ești creștin, puiul meu, iar pentru acest dar le mulțumim din suflet nășicelor tale, Roxana Elena Rusu și Elena Levarda , care ți-au fost alături în această zi binecuvântată și au promis că îți vor fi mereu alături, că te vor ocroti și te vor iubi necondiționat.

Dumnezeu să îți călăuzească fiecare pas, iar îngerul tău păzitor să te însoțească întreaga viață. Te iubim mai mult decât pot cuprinde cuvintele!”, a transmis Iulia.

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Iulia Aelenei a fost concurentă în sezonul 11 Mireasa

Iulia Aelenei este din Pașcani, s-a născut sub semnul zodiacal Gemeni și iubește natura. A povestit la Mireasa că îi place să cânte și să gătească. Iulia a absolvit Facultatea de Horticultură, iar după finalizarea studiilor a lucrat ca asistent manager la o școală de șoferi. În plus, a făcut decorațiuni pentru nunți.

Iulia Aelenei a fost concurentă în sezonul 11 Mireasa. La începutul emisiunii a interacționat puțin cu Alexandru, dar și-a dat seama rapid că nu există din partea ei atracție.

Colaj cu Roxana și Iulia
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Mai multe fotografii

Ulterior, Iulia a avut o apropiere cu Andi, însă lucrurile nu au mers între ei. Iulia a părăsit casa Mireasa în luna februarie, spre întristarea fetelor care s-au împrietenit cu ea. Roberta a plâns în hohote la eliminarea Iuliei.

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