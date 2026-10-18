Anne-Mary este una dintre cele mai apreciate și controversate concurente din emisiunea Mireasa. Regatul inimii, show din progrmamul TV al Antenei 1. Recent, fanii reality show-ului matrimonial au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au descoperit cum arăta concurenta în urmă cu 4 ani, pe vremea când era blondă. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.
Imagini cu Anne-Mary de la Mireasa de pe vremea când era blondă! Fotografiile la care fanii au reacționat imediat
Una dintre concurentele care au venit la emisiunea Mireasa. Regatul inimii este Anne-Mary, o tânără în vârstă de 23 de ani din județul Hunedoara. La vârsta de 13 ani părinții au decis mutarea în Austria, pentru că tatăl deja locuia în străinătate și a vrut să aibă familia alături. Mutarea a fost dificilă pentru Anne-Mary, deoarece a refuzat inițial să se integreze, însă după un timp a reușit să se adapteze și a început să-i placă. Pentru Anne, părinții sunt cei mai buni prieteni. Tânăra a făcut în Austria și studii și lucrează în prezent ca agent imobiliar.
Aceasta a decis totuși să revină în România pentru a participa la emisiunea Mireasa, în speranța de a-și găsi jumătatea perfectă. Înainte de a face acest pas, tânăra a avut doar două relații serioasa, ultima fiind una la distanță, ce s-a terminat cu două luni înainte de intrarea în competiție.
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În cadrul show-ului de la Antena 1, aceasta a avut o relație destul de tumultoasă cu Radu. Cei doi s-au separat. Chiar dacă s-au împăcat, fericirea nu a durat mult și ulterior s-a produs ruptura definitivă.
Anne-Mary se bucură de multă susținere din partea publicului. Totuși, deși e iubită de mulți fani, puțini sunt cei care știu cum arăta aceasta pe vremea când era blondă.
Pe pagina de Facebook a concurentei de la Mireasa există numeroase fotografii realizate în anii 2021-2022, pe vremea când Anne-Mary avea 18 sau 19 ani și era blondă. Și atunci, aceasta primea numeroase aprecieri și complimente pentru modul în care arată.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Doamna Carmen, scandal de proporții cu Ronaldo, după revenirea lui în casa Mireasa! Ce a spus despre Irina, fără reținer...