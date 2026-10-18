Fanii emisiunii Mireasa. Regatul inimii au fost surprinși atunci când au descoperit imagini cu Anne-Mary blondă.

Anne-Mary este una dintre cele mai apreciate și controversate concurente din emisiunea Mireasa. Regatul inimii, show din progrmamul TV al Antenei 1. Recent, fanii reality show-ului matrimonial au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au descoperit cum arăta concurenta în urmă cu 4 ani, pe vremea când era blondă. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Imagini cu Anne-Mary de la Mireasa de pe vremea când era blondă! Fotografiile la care fanii au reacționat imediat

Una dintre concurentele care au venit la emisiunea Mireasa. Regatul inimii este Anne-Mary, o tânără în vârstă de 23 de ani din județul Hunedoara. La vârsta de 13 ani părinții au decis mutarea în Austria, pentru că tatăl deja locuia în străinătate și a vrut să aibă familia alături. Mutarea a fost dificilă pentru Anne-Mary, deoarece a refuzat inițial să se integreze, însă după un timp a reușit să se adapteze și a început să-i placă. Pentru Anne, părinții sunt cei mai buni prieteni. Tânăra a făcut în Austria și studii și lucrează în prezent ca agent imobiliar.

Aceasta a decis totuși să revină în România pentru a participa la emisiunea Mireasa, în speranța de a-și găsi jumătatea perfectă. Înainte de a face acest pas, tânăra a avut doar două relații serioasa, ultima fiind una la distanță, ce s-a terminat cu două luni înainte de intrarea în competiție.

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În cadrul show-ului de la Antena 1, aceasta a avut o relație destul de tumultoasă cu Radu. Cei doi s-au separat. Chiar dacă s-au împăcat, fericirea nu a durat mult și ulterior s-a produs ruptura definitivă.

Anne-Mary se bucură de multă susținere din partea publicului. Totuși, deși e iubită de mulți fani, puțini sunt cei care știu cum arăta aceasta pe vremea când era blondă.

Pe pagina de Facebook a concurentei de la Mireasa există numeroase fotografii realizate în anii 2021-2022, pe vremea când Anne-Mary avea 18 sau 19 ani și era blondă. Și atunci, aceasta primea numeroase aprecieri și complimente pentru modul în care arată.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.