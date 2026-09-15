Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Cum arăta Veronica Miron de la Mireasa pe vremea când era model. Imagini de colecție în care apare concurenta sezonului 14

Cum arăta Veronica Miron de la Mireasa pe vremea când era model. Imagini de colecție în care apare concurenta sezonului 14

Veronica Miron din sezonul 14 Mireasa a fost model în trecut. A defilat pe podium, a pozat și a apărut în diverse videoclipuri. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 12:04 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 12:14
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Veronica și Anne-Mary au fost recent protagonistele unui scandal în casa Mireasa. Anne-Mary a fost nervoasă pentru că Veronica s-a apropiat de fostul ei iubit imediat după despărțire și i-a jingit aspectul fizic. În direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, Veronica a ținut să amintească despre faptul că ea în trecut a fost model, însă a suferit un accident care a imobilizat-o la pat pentru o perioadă, motiv pentru care corpul ei s-a schimbat.

„Mai mult m-a afectat că m-a forțat la acea discuție. Că nu a venit în față și mi-a zis să discutăm, m-a tras de mână. M-a numit cum m-a numit, bătrână și așa mai departe. Eu am făcut un pic de burtică pentru că am stat la pat cu coloana fracturată. Dar eu mereu am făcut sport, mereu am arătat bine și eu doar aștept să-mi revin total pentru a putea face sport. Eu nu am complexul ăsta. Dacă ei nu-i place că eu sunt cu 2-3 kilograme în plus, e problema ei!”, a spus Veronica.

Cum arăta Veronica Miron de la Mireasa pe vremea când era model. Ce răspuns i-a dat lui Anne-Mary după ce i-a jignit aspectul fizic: „Nu te compara cu mine acum! Vezi cum arătam până să am accidentul!”

„2-3 kilograme în plus față de cine? Că față de mine în niciun caz!”, i-a răspuns Anne-Mary.

„Nu te compara cu mine acum! Tu ai 23 de ani, eu am 33. Uite cum am fost eu până la 30 de ani! Până să am accidentul!”, a subliniat Veronica.

În cartea ei de vizită de la Mireasa, Veronica a arătat câteva imagini realizate pe vremea când era model.

„Am făcut cursuri de modeling, apoi peste ceva ani am făcut cursuri de actorie. Îmi place sfera beauty. Sunt o femeie artistică, emotivă, empatică, inimioasă, dar și răutăcioasă atunci când ceva nu merge așa cum îmi doresc eu”, a povestit Veronica.

De asemenea, Veronica a povestit și despre accidentul care i-a schimbat viața.

„Cea mai mare tragedie a fost când am avut un accident rutier ce mi-a afectat coloana vertebrală. Nu puteam să merg, a fost cea mai mare traumă emoțională și fizică, a fost cea mai mare durere din viața mea. Eram după o distracție și nu am știut că băiatul a plecat acasă și a servit alcool. Am urcat toți în mașină și am făcut un accident, ne-am lovit într-un gard”, a fost mărturisirea dureroasă făcută de tânără.

+2
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 14. Mama lui Anne-Mary nu a vrut să intre în direct după scandalul provocat de fiica sa, dar a transmis un mesaj

Mireasa, sezon 14. Mama lui Anne-Mary nu a vrut să intre în direct după scandalul provocat de fiica sa, dar a transmis u...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc!
Observatornews.ro Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF
Antena 3 Cele mai spectaculoase și mai ciudate ținute de la Emmy 2026. Zendaya a fost regina serii, iar Selena Gomez a strălucit în auriu Cele mai spectaculoase și mai ciudate ținute de la Emmy 2026. Zendaya a fost regina serii, iar Selena Gomez a strălucit în auriu
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Mireasa sezon 14. Ce sancțiune a primit Anne-Mary pentru comportamentul față de Veronica. Simona Gherghe, anunț la finalul emisiei
Mireasa sezon 14. Ce sancțiune a primit Anne-Mary pentru comportamentul față de Veronica. Simona Gherghe, anunț...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mircea Fodor de la Mireasa, mesaj ferm pentru criticii săi! Cum arată fetița lui și ce detaliu au observat mulți
Mircea Fodor de la Mireasa, mesaj ferm pentru criticii săi! Cum arată fetița lui și ce detaliu au observat mulți
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x