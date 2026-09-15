Cum arăta Veronica Miron de la Mireasa pe vremea când era model. Imagini de colecție în care apare concurenta sezonului 14

Veronica Miron din sezonul 14 Mireasa a fost model în trecut. A defilat pe podium, a pozat și a apărut în diverse videoclipuri.

Veronica și Anne-Mary au fost recent protagonistele unui scandal în casa Mireasa. Anne-Mary a fost nervoasă pentru că Veronica s-a apropiat de fostul ei iubit imediat după despărțire și i-a jingit aspectul fizic. În direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, Veronica a ținut să amintească despre faptul că ea în trecut a fost model, însă a suferit un accident care a imobilizat-o la pat pentru o perioadă, motiv pentru care corpul ei s-a schimbat.

„Mai mult m-a afectat că m-a forțat la acea discuție. Că nu a venit în față și mi-a zis să discutăm, m-a tras de mână. M-a numit cum m-a numit, bătrână și așa mai departe. Eu am făcut un pic de burtică pentru că am stat la pat cu coloana fracturată. Dar eu mereu am făcut sport, mereu am arătat bine și eu doar aștept să-mi revin total pentru a putea face sport. Eu nu am complexul ăsta. Dacă ei nu-i place că eu sunt cu 2-3 kilograme în plus, e problema ei!”, a spus Veronica.

Cum arăta Veronica Miron de la Mireasa pe vremea când era model. Ce răspuns i-a dat lui Anne-Mary după ce i-a jignit aspectul fizic: „Nu te compara cu mine acum! Vezi cum arătam până să am accidentul!”

„2-3 kilograme în plus față de cine? Că față de mine în niciun caz!”, i-a răspuns Anne-Mary.

„Nu te compara cu mine acum! Tu ai 23 de ani, eu am 33. Uite cum am fost eu până la 30 de ani! Până să am accidentul!”, a subliniat Veronica.

În cartea ei de vizită de la Mireasa, Veronica a arătat câteva imagini realizate pe vremea când era model.

„Am făcut cursuri de modeling, apoi peste ceva ani am făcut cursuri de actorie. Îmi place sfera beauty. Sunt o femeie artistică, emotivă, empatică, inimioasă, dar și răutăcioasă atunci când ceva nu merge așa cum îmi doresc eu”, a povestit Veronica.

De asemenea, Veronica a povestit și despre accidentul care i-a schimbat viața.

„Cea mai mare tragedie a fost când am avut un accident rutier ce mi-a afectat coloana vertebrală. Nu puteam să merg, a fost cea mai mare traumă emoțională și fizică, a fost cea mai mare durere din viața mea. Eram după o distracție și nu am știut că băiatul a plecat acasă și a servit alcool. Am urcat toți în mașină și am făcut un accident, ne-am lovit într-un gard”, a fost mărturisirea dureroasă făcută de tânără.

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