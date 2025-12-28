Încă un cuplu de la Mireasa, sezonul 11 așteaptă un bebeluș: „Povestea noastră continuă… în trei”

Veste mare în familia Mireasa! Doi foști concurenți din sezonul 11 Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată. Vestea cea mare a venit printr-o postare în mediul online.

După Maria, încă o fostă concurentă din sezonul 11 Mireasa a anunțat este însărcinată. Lilana și Teo vor deveni părinți pentru prima dătă. Cei doi au dat vestea printr-o postare în mediul online care a stârnit controverse.

„Povestea noastră continuă… în trei”, a scris fosta concurentă în descrierea imaginilor publicate pe contul ei de Instagram. În cele două fotografii viitoarea mămică apare alături de Teo, la un restaurant, sărutându-se.

Postarea a stârnit, însă, controverse după ce internauții au observat că gradivuța are un pahar cu vin pe masă. „Bei alcool când ești graviă?”, a taxat-o imediat cineva în comentarii.

„E gravidă, nu e bolnavă. Gustă si ea din pahar, nu bea cu kilu" !! Vorbiți numai aiurea”, a sărit cineva în apărarea ei. Pe de altă parte, internauții i-au felicitat.

„Felicitări frumoșilor, să aveți parte doar de iubire și să aveți un copil frumos și sănătos. Chiar daca viața de multe ori nu e dreapta Dumnezeu întotdeauna da ceva inapoi de acolo de unde viata ia pe nedrept. Va doresc sa fiți fericiți o viață întreagă în doi, în trei, în patru, în câți Dumnezeu o vrea!”, le-a transmis o urmăritoare.

Vestea cea mare vine la doar câteva luni după ce Teo a trecut printr-o tragedie în familie. Fostul concurent al sezonului 11 Mireasa și-a pierdut tatăl, în luna august, în urma unui accident pe câmp.

Liliana și Teo, finaliștii sezonului 11 Mireasa, vor deveni părinți. Cum a reacționat doamna Dorina la vestea cea mare

Faptul că Liliana este însărcinată a ajuns și la doamna Dorina, care a reacționat imediat. Chiar dacă cele două au fost extrem de apropiate pe parcursul emisiunii, ele s-au îndepărtat brusc și de mai multe ori, însoțitoarea a dat vina pe relația fetei cu Teo.

„Acolo unde este iubire adevărată, apar și roadele. Astăzi, inima mea zâmbește larg și pentru Teo și Liliana, oameni dragi sufletului meu.

Pe Teo l-am avut „în adopție” în Casa Mireasa, iar Liliana… ea a fost și rămâne feblețea mea. Am iubit-o atunci și o iubesc și acum, cu aceeași sinceritate.

Logodiți, astazi 7 lunițe de iubire și vestea că o nouă viață prinde contur este o bucurie imensă. Este dovada clară că acolo unde există iubire curată, răbdare și credință, Dumnezeu așază binecuvântări. Deși nu ne-am mai văzut de la finalul emisiunii, vă simt aproape. Îmi este dor de voi, de energia voastră, de sufletele voastre frumoase. Liliana, strălucești acum într-un mod aparte… iar Teo, ești sprijinul acela liniștit și puternic. Vă doresc să vă fie drumul presărat cu armonie, sănătate, iubire și liniște.

Iar minunăția care vine pe lume să vă fie cea mai mare binecuvântare. Cu dragoste, emoție și recunoștință, Dorina!”, a scris aceasta într-o postare pe Facebook.

Teo și Liliana s-au logodit la Mireasa, dar nu s-au căsătorit în emisiune

Teo și Liliana au fost al cincilea cuplu logodit din sezonul 11 Mireasa. În emisia live de pe pe 19 iunie 2025 au fost difuzate imagini de la logodna celor doi.

La o lună de relație, Liliana și Teo s-au logodit. Într-un cadru de poveste, băiatul a îngenunchiat în fașa iubitei: „Hai să ciocnin pentru on lună de relație. Te iubesc din tot sufletul și ești tot ceea ce vreau pe lumea asta!”, i-a spus Teo Lilianei, invitând-o la dans.

„Mi-a mai rămas un singur lucru de spus. Vrei să fii soția mea pentru tot restul vieții?”, a întrebat Teo.

„Da! Vreau! Vreau! Vreau”, a spus Liliana.

„Chiar mă faci cel mai fericit!”. a spus Teo.

„Din doi cred că am format o singură persoană!”, a mai spus Liliana.

Cu toate că fata a spus DA, ei au anunțat încă de atunci că nu vor să se căsătorească în emisiune.

„Evident că acum o lună nu mă gândeam la inel. Știu că am buletinul expirat, mi-a explicat luna trecută pe 18. Sincer nu m-am gândit la căsătorie, dar știam că-mi trebuie buletinul. Nu ne dorim niciunul dintre noi să ne căsătorim. Vorbesc și în numele lui Teo. Având în vedere că nu ne căsătorim aici, o să-mi fac buletinul după ce ieșim din competiție”, a spus Liliana la acel moment.