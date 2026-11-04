Mesajul transmis de Ronaldo pentru Irina, la Mireasa! Fanii, curioși să afle ce a avut de zis tânărul, după numeroasele zvonuri

La Mireasa. Direct din culise, Andreea Frățilă a dezvăluit ce mesaj i-a transmis Ronaldo iubitei sale, Irina, în ediția din 4 noiembrie 2026.

În ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Direct din culise, Andreea Frățilă a stat de vorbă cu tinerii din competiție. Astfel a ieșit la iveală ce mesaj a transmis Ronaldo iubitei sale, Irina. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Ce mesaj a transmis Ronaldo pentru Irina, iubita lui, la Mireasa! Fanii, curioși să afle ce a avut de zis tânărul

Irina a primit din partea lui Ronaldo un mesaj complet neașteptat. După plecarea din emisiune, pe grupurile fanilor au apărut tot felul de zvonuri și speculații în privința lui Ronado.

Mesajul transmis de tânăr a lămurit multe dintre speculații și a arătat clar faptul că tânărul o iubește pe Irina și că și-ar fi dorit să nu fi plecat de lângă iubita lui.

„Felicitări Irinei pentru intrarea în cabina telefonică. Îmi pare rău că nu am putut să văd tot pe AntenaPLAY, dar din cauza oboselii m-a luat somnul. Mă bucur că Irina a intrat în cabină și sunt la fel de fericit, chiar dacă nu a stat până la final și știu că, dacă eram lângă ea, era total diferit și ar fi luptat mai mult. Mă gândesc la ea mereu și deseori vorbesc cu tatăl meu despre ea și despre cum a fost în competiție și despre cum m-am cunoscut cu ea în emisiune. Regret că parcursul meu în emisiune a fost așa și este a doua oară când o las singură pe Irina. Mi-aș fi dorit să fie totul diferit și să fiu alături de ea până în finală”, a fost mesajul lui Ronaldo, transmis de Andreea Frățilă.

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Așa cum era de așteptat, Irina a fost mai mult decât încântată de mesajul primit de la partenerul ei și acest lucru s-a văzut nu doar în declarația făcută, ci și în fiecare gest al său.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.