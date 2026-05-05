Mihaela și Ștefan din sezonul 11 Mireasa s-au despărțit. Ce au declarat cei doi după separare: „Am iubit omul nepotrivit"

Mihaela și Ștefan din sezonul 11 Mireasa s-au despărțit. Fosta concurentă a vorbit despre separare într-un podcast din Republica Moldova, apoi a venit cu noi declarații pe rețelele sociale. Ștefan a oferit și el un punct de vedere. 

Publicat: Marti, 05 Mai 2026, 10:58 | Actualizat Marti, 05 Mai 2026, 11:07
Mihaela a publicat pe Instagram un montaj cu ea și Ștefan de pe vremea când formau un cuplu. În paralel cu imaginile fericite, fosta concurentă Mireasa s-a filmat cu lacrimi în ochi, spunând că a iubit omul nepotrivit.

„Mă simt dezamăgită, nu pentru că am iubit, ci pentru că am crezut că o femeie nu are voie să greșească. Mi-am spus povestea așa cum a fost, cu naivitate, cu adevăr, cu tot ce am simțit, nu judec, l-am ales eu, dar uneori oamenii nepotriviți vin să ne lase lecțiile potrivite. Înainte de a fi publicat acest interviu, au fost nopți nedormite, nopți în care speram la un mesaj, la un apel. De azi, aleg altceva, aleg să recunosc. Am greșit, am fost naivă, am iubit omul nepotrivit și nu îmi mai este rușine de asta. Cu fruntea în sus în fața lumii, îmi asum orice capitol din viața mea. Dacă vreți să mă judecați, vă las, dar eu în sfârșit, am ales să mă înțeleg”, a spus Mihaela într-un clip publicat pe Instagram.

Pe de altă parte, Ștefan a spus în mediul online că el consideră că toată această afișare a suferinței este pentru vizualizări.

„Dacă sufăr eu, sufăr eu cu mine, nu trebuie să mă vadă lumea. Ok, ești fată, dar aici cred că e vorba despre altceva. N-are legătură cu cât suferă ea, ci cu click-uri și vizualizări și susținere”, a spus Ștefan în mediul online.

În cadrul podcastului din Republica Moldova, Mihaela a explicat că problemele financiare și-au spus cuvântul în ruptura relației.

„Pe partea de dragoste și emoții... au fost, dar cumva ne-am pierdut. Eu cred că în perioada aceasta ne-am pierdut, nu ne-am oferit atenție unul altuia. Ne-am așezat pe scaun, față în față, fără îmbrățișări. I-am spus: «Eu plec, relația asta nu cred că mai există ceva șanse». Și el zice: «Da, sunt de acord. Într-adevăr, nu mai există. Tu ai niște cerințe pe care eu nu pot să ți le ofer, tu ai alte viziuni». [...] A fost discuția că gata, fiecare în țara lui, hai să încercăm, dacă o să reușim, o să mergem mai departe, dar fiecare în țara lui. Am pornit la drum cu plânsete, plângeam în Republica Moldova până acasă. Nu îmi mai doresc această relație, deja s-a răcit, paharul s-a golit la maxim. Îl iubesc încă, pare absurd, dar nu pot în două săptămâni să nu îl iubesc ”, a declarat Mihaela Cavcaliuc în podcastul Galben.

Mihaela și Ștefan au format primul cuplu din sezonul 11 Mireasa. Cei doi s-au căsătorit în emisiune și au ieșit pe locul 2 în Finală. Au aniversat un an de relație în luna ianuarie, însă în mai 2026 cei doi au anunțat că nu mai sunt împreună.

