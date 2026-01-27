Antena Căutare
Home Mireasa Stiri De la ce a pornit incendiul care a distrus casa lui Ștefan din sezonul 11 Mireasa. El și Mihaela au aniversat un an de relație

De la ce a pornit incendiul care a distrus casa lui Ștefan din sezonul 11 Mireasa. El și Mihaela au aniversat un an de relație

Mihaela și Ștefan au împlinit 1 an de relație și au sărbătorit, în ciuda întâmplărilor recente. În urmă cu aproximativ o săptămână, casa tatălui lui Ștefan a fost distrusă de un incendiu. Fostul concurent al sezonului 11 Mireasa își ajută tatăl la constuirea unei case mai mici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 10:53 | Actualizat Marti, 27 Ianuarie 2026, 11:47
Galerie
Ștefan și Mihaela au aniversat un an de relație | Antena 1

Mihalea și Ștefan au precizat că banii din donații vor intra în constuirea unei case mai mici, în locul celei distruse de incendiu. Lucrările au început cu muncitori imediat după incendiu. După o săptămână încărcată și tristă, Mihaela și Ștefan au sărbătorit primul an de relație. Fata a pregătit căpșuni în ciocolată pentru soțul ei, și au dansat împreună. Cei doi au dat informații despre lucrările la casa din Vărbilău și au precizat pe rețelele sociale că incendiul a izbucnit din cauza hornului.

De la ce a pornit incendiul care a distrus casa lui Ștefan. Ce fac el și Mihaela la o săptămână de la dezastru. Anunțul foștilor concurenți Mireasa

„Mai avem de dărâmat. A ars din cauza hornului. Nu e de glumit. Lumea care are chef de caterincă să facă caterincă, dar noi nu răspundem. Vedem cum ne descurcăm cu banii și cu tot ce trebuie, că e ușor de zis de dărâmat. Asta oricum trebuie. E ușor de făcut, după aia mai vedem noi cum ne descurcăm. Mă duc la muncă. Ideea era că eram și la muncă când s-a întâmplat tragedia și nu am cerut bani să stau acasă”, a spus Ștefan de la Mireasa, într-un live, pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Ștefan și Mihaela vor contribui la constuirea unei case mai mici cu banii pe care i-au primit din donații în această perioadă. În ciuda greutăților, Ștefan și Mihaela au găsit puterea să zâmbească și să sărbătorească aniversarea lor de cuplu, la fel ca în casa Mireasa.

Mihaela și Ștefan au precizat că viața lor o iau pe un găgaș normal, că fata s-a mutat în România și își va relua activitatea cu unghiile.

„De la primul sărut a trecut deja un an”, a scris Mihaela în dreptul unor fotografii de cuplu.

Citește și: Clipe de coșmar pentru Mihaela și Ștefan de la Mireasa. Casa băiatului, mistuită de flăcări: „Suntem distruși”

Cum a început povestea de iubire dintre Mihaela și Ștefan

Mihaela și Ștefan au format cel mai longeviv cuplu din sezonul 11 Mireasa. Cei doi s-au plăcut încă de la început și au fost susținuți de doamna Mihaela să se cunoască mai bine. Totuși, mama a avut îngrijorări la începutul cunoașterii lor, avertizând-o pe Mihaela că Ștefan nu îi poate oferi stilul de viață luxos cu care este obișnuită.

Însă fetei nu i-a păsat, l-a plăcut mult pe Ștefan și a fost sigură că împreună vor reuși să aibă o viață frumoasă, fără lipsuri, ci cu bogăție obținută prin multă muncă.

Relația lor a evoluat frumos, fără certuri majore până la task-ul cătușelor, când Ștefan a dormit cu Liliana în același pat. Mihaela a fost deranjată, însă și-a concentrat furia asupra ”rivalei”, iertându-l rapid pe iubitul ei pentru greșeala majoră.

Doar intervențiile domnului Florin, tatăl lui Ștefan, au reușit să destabilizeze pentru moment cuplul Mihaela- Ștefan. Acesta și-a arătat, încă de la început, dezacordul în privința alegerii fiului său și, de-a lungul celor șase luni, a intervenit și a folosit cuvinte nu tocmai plăcute la adresa nurorii. De altfel, el nu a fost prezent nici la cununia civilă.

Și sora lui Ștefan a părut să aibă dubii în privința Mihaelei, pe care a bănuit-o că țintește la Marele Premiu. Însă îndoielile s-au risipit rapid, căci Alexandra chiar a susținut-o pe logodnica fratelui când scandalul Dima era în plină desfășurare.

Chiar după ce s-au logodit în Republica Moldova, Mihaela și Ștefan au fost puternic zguduiți de Task-ul Telefoanelor, când băiatul a găsit un mesaj pentru fostul Mihaelei, Dima.

Aceasta i-a explicat inițial că este vorba despre un prieten cu beneficii, cu care nu a mai avut intimitate din aprilie sau august. Adevărul era, însă, altul. În cele din urmă, Mihaela a recunoscut că l-a întâlnit pe Dima chiar înainte să intre în emisiunea Mireasa.

colaj cu Ștefan și Mihaela
+2
Mai multe fotografii

Momentul a fost cu greu suportat de Ștefan, care i-a apreciat sinceritatea, dar care nu mai era sigur că vrea să îi devină soț. După zile în care s-a măcinat, el a cerut un apel telefonic cu părinții. După 40 de minute de discuții, Ștefan a decis să continue cu căsătoria. Astfel, pe 9 iulie 2025, ei au devenit familia Drăguș.

Mireasa, sezon 13. După ce a refuzat să îl mai cunoască pe Dorian, Diana i-a făcut lui Marian o confesiune neașteptată...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Observatornews.ro Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici
Antena 3 După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa grădina, în Franța După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa grădina, în Franța

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Mireasa, sezon 13. După ce a refuzat să îl mai cunoască pe Dorian, Diana i-a făcut lui Marian o confesiune neașteptată
Mireasa, sezon 13. După ce a refuzat să îl mai cunoască pe Dorian, Diana i-a făcut lui Marian o confesiune...
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Primul cuplu s-a format! Doi concurenți s-au sărutat chiar la petrecere și au confirmat relația
Mireasa, sezon 13. Primul cuplu s-a format! Doi concurenți s-au sărutat chiar la petrecere și au confirmat relația
Serenay Sarıkaya surprinde cu un nou proiect profesional. De data aceasta nu este vorba de un serial turcesc
Serenay Sarıkaya surprinde cu un nou proiect profesional. De data aceasta nu este vorba de un serial turcesc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
Povestea incredibilă a românului care va purta flacăra olimpică la Milano. A fost adoptat din România datorită Maicii Tereza
Povestea incredibilă a românului care va purta flacăra olimpică la Milano. A fost adoptat din România datorită... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO BZI
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile transatlantice s-au destrămat
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile... Jurnalul
Selly dă lovitura la Paris! Petrecere de milioane de dolari cu Playboi Carti și Travis Scott
Selly dă lovitura la Paris! Petrecere de milioane de dolari cu Playboi Carti și Travis Scott Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină Observator
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare?
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare? MediCOOL
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Cum se folosește untura în rețetele de aluat. Sfaturi utile în bucătărie
Cum se folosește untura în rețetele de aluat. Sfaturi utile în bucătărie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x