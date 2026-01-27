De la ce a pornit incendiul care a distrus casa lui Ștefan din sezonul 11 Mireasa. El și Mihaela au aniversat un an de relație

Mihaela și Ștefan au împlinit 1 an de relație și au sărbătorit, în ciuda întâmplărilor recente. În urmă cu aproximativ o săptămână, casa tatălui lui Ștefan a fost distrusă de un incendiu. Fostul concurent al sezonului 11 Mireasa își ajută tatăl la constuirea unei case mai mici.

Mihalea și Ștefan au precizat că banii din donații vor intra în constuirea unei case mai mici, în locul celei distruse de incendiu. Lucrările au început cu muncitori imediat după incendiu. După o săptămână încărcată și tristă, Mihaela și Ștefan au sărbătorit primul an de relație. Fata a pregătit căpșuni în ciocolată pentru soțul ei, și au dansat împreună. Cei doi au dat informații despre lucrările la casa din Vărbilău și au precizat pe rețelele sociale că incendiul a izbucnit din cauza hornului.

De la ce a pornit incendiul care a distrus casa lui Ștefan. Ce fac el și Mihaela la o săptămână de la dezastru. Anunțul foștilor concurenți Mireasa

„Mai avem de dărâmat. A ars din cauza hornului. Nu e de glumit. Lumea care are chef de caterincă să facă caterincă, dar noi nu răspundem. Vedem cum ne descurcăm cu banii și cu tot ce trebuie, că e ușor de zis de dărâmat. Asta oricum trebuie. E ușor de făcut, după aia mai vedem noi cum ne descurcăm. Mă duc la muncă. Ideea era că eram și la muncă când s-a întâmplat tragedia și nu am cerut bani să stau acasă”, a spus Ștefan de la Mireasa, într-un live, pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Ștefan și Mihaela vor contribui la constuirea unei case mai mici cu banii pe care i-au primit din donații în această perioadă. În ciuda greutăților, Ștefan și Mihaela au găsit puterea să zâmbească și să sărbătorească aniversarea lor de cuplu, la fel ca în casa Mireasa.

Mihaela și Ștefan au precizat că viața lor o iau pe un găgaș normal, că fata s-a mutat în România și își va relua activitatea cu unghiile.

„De la primul sărut a trecut deja un an”, a scris Mihaela în dreptul unor fotografii de cuplu.

Citește și: Clipe de coșmar pentru Mihaela și Ștefan de la Mireasa. Casa băiatului, mistuită de flăcări: „Suntem distruși”

Cum a început povestea de iubire dintre Mihaela și Ștefan

Mihaela și Ștefan au format cel mai longeviv cuplu din sezonul 11 Mireasa. Cei doi s-au plăcut încă de la început și au fost susținuți de doamna Mihaela să se cunoască mai bine. Totuși, mama a avut îngrijorări la începutul cunoașterii lor, avertizând-o pe Mihaela că Ștefan nu îi poate oferi stilul de viață luxos cu care este obișnuită.

Însă fetei nu i-a păsat, l-a plăcut mult pe Ștefan și a fost sigură că împreună vor reuși să aibă o viață frumoasă, fără lipsuri, ci cu bogăție obținută prin multă muncă.

Relația lor a evoluat frumos, fără certuri majore până la task-ul cătușelor, când Ștefan a dormit cu Liliana în același pat. Mihaela a fost deranjată, însă și-a concentrat furia asupra ”rivalei”, iertându-l rapid pe iubitul ei pentru greșeala majoră.

Doar intervențiile domnului Florin, tatăl lui Ștefan, au reușit să destabilizeze pentru moment cuplul Mihaela- Ștefan. Acesta și-a arătat, încă de la început, dezacordul în privința alegerii fiului său și, de-a lungul celor șase luni, a intervenit și a folosit cuvinte nu tocmai plăcute la adresa nurorii. De altfel, el nu a fost prezent nici la cununia civilă.

Și sora lui Ștefan a părut să aibă dubii în privința Mihaelei, pe care a bănuit-o că țintește la Marele Premiu. Însă îndoielile s-au risipit rapid, căci Alexandra chiar a susținut-o pe logodnica fratelui când scandalul Dima era în plină desfășurare.

Chiar după ce s-au logodit în Republica Moldova, Mihaela și Ștefan au fost puternic zguduiți de Task-ul Telefoanelor, când băiatul a găsit un mesaj pentru fostul Mihaelei, Dima.

Aceasta i-a explicat inițial că este vorba despre un prieten cu beneficii, cu care nu a mai avut intimitate din aprilie sau august. Adevărul era, însă, altul. În cele din urmă, Mihaela a recunoscut că l-a întâlnit pe Dima chiar înainte să intre în emisiunea Mireasa.

Momentul a fost cu greu suportat de Ștefan, care i-a apreciat sinceritatea, dar care nu mai era sigur că vrea să îi devină soț. După zile în care s-a măcinat, el a cerut un apel telefonic cu părinții. După 40 de minute de discuții, Ștefan a decis să continue cu căsătoria. Astfel, pe 9 iulie 2025, ei au devenit familia Drăguș.