Mireasa 2020, sezon 2. Ce fată a fost eliminată în Gala de sâmbătă, 30 ianuarie 2021

Claudia: „Mă simt emoționantă pentru că sunt singura fată din casă car enu are cuplu. (pe lângă Ștefania care are imunitate) Cred că prezența mea în casă a făcut și bine. Am încercat să-i unesc și am fost complice”, a mărturisit Claudia.

Bianca a fost cea car eși-a folosit amuleta, iar aceasta a decis să nu o elimine pe Claudia. A;adar, nimeni nu a fost eliminat astăzi în Gala Mireasa.