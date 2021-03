Mireasa 2021, sezon 3. Blaze are o poveste tristă de viață. A crescut într-o familie modestă, lângă alți 7 copii

Blaze este unul dintre cei 8 copii ai unei familii modeste din Nigeria, care deși a reușit în viață, nu a uitat de unde a plecat.

”Tatăl meu lucrează la universitate, mama nu muncește. Am 5 surori și 2 frați. Eu mâncam o dată la trei zile, a fost nașpa. După liceu, am mers la tatăl meu și am zis vreau bani pentru asta. El a zis: nu am!. Prima oară când am venit în România a fost wow, fără bani... Am zis, o să fac ceva cu talentul meu, să primesc bani. Am început să postez, a fost greu. Trebuia să postez pe Youtube, deși aveam examen mâine. Am început cu TikTok, a ajuns viral”, a povestit el.

Motivația i-a transformat visele în realitate și a ajuns să devină cunoscut în mediul online cu o promisiune activă: ”Primii bani de pe Youtube o să-i împart: 50% o să pun la cont și 30% o să cumpăr ceva pentru oamenii de pe stradă. Am făcut asta. Știu cum e să crești fără bani și când văd pe cineva pe stradă, mă gândesc când am fost ca el”.