Mireasa 2021, sezon 3. Doamna Victoria, detalii despre cea mai lungă relație a lui Ionuț. De ce a intervenit

”Prima lui relație de 4 ani a fost cu o fată pe care am iubit-o foarte mult. Am auzit niște chestii, mi-au ajuns pe la ureche și toată iubirea s-a transformat în ură. Nu mai puteam. Ceea ce am aflat m-a... I-am spus și ei în față. De multe ori îl certam pe Ionuț pentru tine. Peste un lucru nu pot să trec: infidelitatea.”, a povestit ea.

Mai multe detalii în materialul video atașat mai sus.

Doamna Victoria a fost desemnată Mama Săptămânii

Cu un procent de 55%, luni, Mama Săptămânii a fost desemnată doamna Victoria, mama lui Ionuț.

Citește și: Doamna Victoria, detalii despre cea mai lungă relație a lui Ionuț. De ce a intervenit