Mireasa 2021, sezon 3. Povestea lui Valentin, o lecție. Este seminevăzător, dar asta nu l-a împiedicat să-și urmeze visurile

Încă de la o vârstă fragedă, tânărul a fost diagnosticat cu o afecțiune care l-a lăsat aproape fără vedere.

”A fost o lovitură zdrobitoare pentru mama”, a spus el înainte să-și spună povestea.

Cea care a observat că are probleme în a se orienta a fost cea care i-a dat viață. Valentin avea doar câțiva anișori la acel moment.

”Mama a văzut că am dificultăți în a mă orienta în întuneric. În acest moment văd între 2-10%. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să intru într-o gaură neagră. Am fost momentul în care am considerat că sunt o ciudățenie. După ceva timp de luptă interioară, a venit un prieten care mi-a spus că atitudinea este totul.”, a povestit timpul.