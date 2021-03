Mireasa 2021, sezon 3. Izabela l-a luat deoparte pe Blaze. Ce i-a spus între patru ochi și ce reacție a avut băiatul

Concurenta a mers spre el și l-a invitat în livingul băieților. Acolo, în liniște, au discutat despre petrecerea de duminică.

Izabela și-a cerut iertare și a vrut să știe ce părere are acesta despre ea. Blaze a ascultat-o și i-a transmis că poate trece peste indecizia ei, dar are nevoie de timp.

”Știu că ești supărat, dezamăgit și ai dreptate. Chiar îmi pare rău, nu știu cum am făcut asta. Dar aveam o stare de euforie și când ne-am sărutat afară nu am simțit nimic. Când am intrat, nu am putut să zic nimic. Știu că nu ai încredere în femei. Nu sunt genul de fată care umblă pe 7 părți în același timp. Nu vreau să mă ierți, vreau să îți arăt. A durut că te-am dezamăgit, în loc să am starea aia de 'Wow, Liviu', eu mă gândeam că tu ești supărat.”, a spus Izabela.

