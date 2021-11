Mireasa 2021, sezon 4. Ion crede că Gina îl place, iar Raluca îl susține. Cum a reacționat concurenta

”Eu nu sunt nebun. Bă, tu știi cum se uită Gina după mine. Bă, oriunde mă uit, ea se uită la mine. Ce ai frate?! Lasă-mă. Ori sunt nesimțit și sărac ori... Ce ai?! Lasă-mă în sărăcia mea de nesimțit, de nesimțit sărac.”, a zis Ion.

Băiatul se afla în living, alături de Marius. Ion era foarte înverșunat și a avut de spus câte ceva și despre Alina, care ar fi zis că îi miros picioarele.

Citește și: Mireasa 2021, sezonul 4. Marius și Maria au dormit împreună. Ce s-a întâmplat între cei doi

Reacția Ginăi după ce Ion a zis că se uită după el

”Când m-am uitat după tine? Că n-am făcut niciodata asta.”, a spus Gina imediat după difuzarea materialului. Ion a replicat că Gina se uita după el în fiecare live: ”Când mă uit în partea canapelei unde ești tu, așa te uiți. Accept că se uită și prin mine, dar de ce nu prin altcineva?! Nu asta m-a deranjat. În locul ei și eu m-aș uita la mine. Atâta că, de unde știa ea cum trăiesc?!”.

Citește și: Mireasa 2021, sezonul 4. Concurenții din casa Mireasa au avut un joc. Cine a câștigat "scaunele muzicale"

Gabriela Cristea a întrebat dacă a mai remarcat cineva că Gina se uită după Ion.

”Eu. Nu mai contează când, cum. Am văzut-o, dar nu am zis nimic. Nu că mi se pare. Dacă mi se părea, ziceam. Da, am văzut-o de câteva ori și nu mi se pare ceva normal. Da, e frumos, se poate uita. E al meu și ce?! Nu am nimic de obiectat, am văzut-o.”, a spus Raluca.