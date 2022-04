Mireasa 2021, sezon 4. Victor răspunde printr-un videoclip dacă mai este sau nu împreună cu Andrada. Imaginile așteptate de fani

Susținătorii au fost curioși să afle dacă Victor și Andrada mai sunt împreună, dat fiind faptul că o perioadă au fost absenți de pe rețele de socializare sau poate nu la fel de activi.

Având în vedere că ei au avut o relație cu suișuri și coborâșuri în casa Mireasa, relația lor fiind presărată cu împăcări, despărțiri, situații tensionate aduse de informații care mai de care și presiunea familiilor, mulți se așteptau ca cei doi să nu reziste în afara casei.

Victor a răspuns dacă mai este sau nu într-o relație cu Andrada

Cei doi s-au logodit și Victor a revenit în casa Mireasa sezon 4. Totuși, el nu a devenit concurent cu drepturi depline și decizia a stat în mâna publicului. Telespectatorii au avut de ales între a îi oferi statutul de concurent și șansa să continue povestea cu Andrada în casa Mireasa sau să fie amândoi eliminați. Decizia lor a fost ca Victor și Andrada să emisiunea.

Victor a răspuns celei mai aprige întrebări de pe buzele tuturor. El s-a filmat acasă alături de buni Lenu, care se afla lângă mama sa, iar în celălalt capăt al mesei se afla Andrada, care a zâmbit la cameră când a fost filmată.

“Suntem aici acasă la buni Lenu, ia, fă-le tu cu mâna aici la telespectatori și mămica aici pe fundal, da? Și șoricelul meu mâncăcios! (n.r Andrada). Suntem bine cu toții, nu suntem certați, nu, nimic! Vă pupăm și weekend plăcut!”, spune Victor. La final s-a auzit și vocea Andradei: “Saluuut!”.

Victor dă cărțile pe față! De ce a ales-o pe Andrada în locul Ancăi

Andrada și Victor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună și au lăsat în urmă toate umbrele trecutului. Cei doi au povestit în cadrul unui interviu că au petrecut sărbătorile alături de familia concurentei și că s-au orientat mai mult spre biserică.

În discuție a venit vorba și despre fosta partenera a tânărului din casa Mireasa, Anca: „Cu Anca a fost o situație destul de delicată. Pentru public a fost o dezamăgire, pentru că eu am trecut de la Anca la Andrada, atunci știu că am decăzut mult în ochii publicului. Până la urmă am făcut lucrurile pe față.”

Victor a dezvăluit că a fost atras de Andrada încă din prima clipă și că a adorat la ea tot, inclusiv semnele de pe față. De asemenea, tânărul a mărturisit că nu poate face o comparație între Anca și actuala lui iubită, însă este sigură de alegerea pe care a făcut-o în cadrul emisiunii.

„Nu pot să fac o comparație între ele. Cred că toți am pățit să vezi un om de 2-3 ori și să te îndrăgostești de el, nu am o explicație, s-a întâmplat plus și simplu. M-am îndrăgostit de ea când am început să o vadă prin live-uri, pentru că atunci nu ne vedeam, iar regulile erau destul de stricte. Îmi plăcea mult vocea ei, felul ei de-a fi și de cum arată, tot mi-a plăcut la ea. Cu Anca nu aveam chimia aia, nu vreau să sune urât sau să o jignesc, e o fată extraordinară și cu un caracter puternic. Mă simt un pic vinovat, că poate ea din cauza mea a plecat acasă și nu a reușit să facă un cuplu cu nimeni”, a mai povestit Victor, potrivit Antena Stars.