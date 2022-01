Mireasa 2021, sezonul 4. Seba a spus motivul pentru care nu a cerut-o în căsătorie pe Adelina. Doamna Gabi și Ana au intervenit

Seba a intrat în casa Mireasa sezonul 4 însoțit de doamna Gabi, cea care i-a fost alături pe parcursul competiției, mai puțin spre final, atunci când fostul concurent s-a decis să formeze un cuplu cu Adelina, fosta iubita a lui Alexandru.

La aproape o lună de la Marea Finală a show-ului matrimonial, relația dintre Seba și doamna Gabi pare că este tot pe „butuci”. Tânărul a fost contactat printr-un apel telefonic în timp ce doamna Gabi se afla pe canapeaua celor de la Showbiz Report, iar replicile acide dintre cei doi nu au întârziat să apara.

Seba și cea care l-a însoțit în casa Mireasa au discutat despre motivul pentru care acesta nu a cerut-o în căsătorie pe Adelina. Femeia nu a fost deloc de acord cu dezvăluirile fostului concurent și a intervenit imediat în discuție.

De ce nu a cerut-o Seba în căsătorie pe Adelina

Întrebat de doamna Gabi despre motivul pentru care nu a cerut-o pe Adelina de iubită și nu de soție atunci când a îngenunchiat în fața ei, tânărul a avut un răspuns direct, care a deranjat-o pe femeie.

„Nu am simțit să fac asta. Am făcut ceea ce am simțit eu. Nu am vrut să dau satisfacție celor din jur, inclusiv ție. Ce este așa de greu de înțeles? Eu am observat câteva lucruri la Adelina și nu am putut să spun chiar tot. Nu am vrut să dau satisfacție celor din casă”, a spus el, la Antena Stars.

„Știe el mai bine de ce nu a cerut-o de nevastă. Nu a vrut să se frigă, a conștientizat cum stau lucrurile și nu a vrut să se frigă”, a intervenit doamna Gabi.

Seba nu s-a putut abține și a spus lucrurilor pe nume. Tânărul a dezvăluit că nu i-a fost frică că ia „țeapă” din partea Adelinei, ci așa a simțit să facă, să o ceară de iubit, nu de soție.

Doamna Gabi a intervenit din nou cu o întrebăre tăioasă: „Adelina mai este iubita ta acum?”

Răspunsul negativ al fostului concurent i-a oferit satisfacție acesteia și i-a oferit o replică neașteptată: „Mă bucur”

Ce a vrut să-i transmită Ana lui Seba

Invitați în același platou, Ana și Alexandru au asistat la discuția acidă a celor doi. Mai mult decât atât, Ana și-a dorit să facă o remarcă la adresa lui Seba: „Vreau să se oprească din „a mai arunca cu noroi” în noi.”

Tânăra a fost întreruptă de Seba, fapt care a enevat-o: „Lasă-mă să vorbesc, te rog frumos! Taci! Te rog frumos să încetezi să mai spui că susținătorii noștri v-au influențat vouă relația. Hai să vorbim cu respect despre oamenii care se află în fața televizoarelor și să nu mai mințim. Mă uimește faptul că este atât de revoltat, iar în emisiune nu a spus nimic. Ar fi avut nenumărate ocazii să vorbească, exact cum face acum”