Mireasa 2022, sezon 5. Lucian, noi detalii despre presupusa legătură cu Giovana: ”Are o cicatrice”

El susține că Giovana are o cicatrice pe care nu o poate vedea oricine, însă fata susține că e vorba despre mai mult. Ea continuă să nege orice legătură amoroasă cu Lucian, însă confirmă că a avut o aventură cu prietenul lui.

”Am un detaliu, dar înainte, mă repet, nu am nimic cu Giovana. Ne știm doar dintr-o conjunctură. Am o întrebare pentru Giovana, să-mi confirme sau să nu-mi confirme. Din păcate, nu mai știu zona, e de un an de zile povestea... sunt ferm convins și 100% sigur că undeva în jurul coapsei sau pe spate sau pe picior, nu mai știu exact zona, are o cicatrice.

”Da, am multe cicatrici pe corp. Asta puteați să vorbiți voi doi, între prieteni, și să-ți spună, pur și simplu, unde am și...”, a replicat Giovana.

Sese, enervat de cele spuse de Lucian

Lucian a spus că nu e ceva picanterie ca să vorbească asta cu un bărbat. ”Din moment ce vii să spui asemenea chestii, mă gândesc că vorbiți și între voi băieții, ce ați făcut, ce nu ați făcut.”, a mai spus Giovana.

Când Lucian a zis că el nu-i spune unui băiat ”ce cicatrice are Giovana pe corp”, Sese a sărit să o apere pe iubita lui. ”Nu, dar îi zici surorii tale, de bărbat ce ești tu. Te dai mare că ai făcut sex cu o fată. Dacă au apărut aici, ai vrut să te dai mare... cu ce?! cu ce fel de bărbat ești tu?! Și tipul ăsta... pe mine mă cheamă Sese.”, a zis iubitul fetei.

El a povestit că i-a mărturisit surorii sale că el și Giovana au avut o aventură. Ulterior, pe grupuri au apărut informații despre o eventuală relație a lui cu Giovana și sora lui ar fi folosit un print screen al conversației lor.

”Nu a fost cu detalii, cu picanterii, nebunii, cum își poate imagina altcineva. De acolo s-au preluat mai departe”, a mai adăugat el.