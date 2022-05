Mireasa 2022, sezon 5. Primele probleme în cuplul Yana-Andrei? De ce concurenta i-a zis să ”nu ridice tonul”

Yana a vrut să știe cum Andrei poate fi împreună cu un om care nu-l înțelege și pe care nu-l înțelege. ”Tu crezi că un om ar sta lângă tine dacă nu te-ar înțelege?! Ce interes ar avea să stea lângă tine dacă nu te-ar înțelege? Interes fizic? Tu crezi că eu asta caut?”, a întrebat Andrei.

Iubita lui i-a explicat că nu are această părere despre el, dar ”există așa ceva”.

De ce s-a ”aprind” Yana de la Mireasa sezon 5 și a devenit defensivă

”Știi de ce gândești așa? Pentru că doar persoane de genul ai cunoscut, probabil asta au căutat și de aceea tu gândești că la fel aș putea să fac și eu”, a spus concurentul.

Însă Yana a zis că exemplul lui Andrei este banal. ”Zic că nu trebuie să faci din mine așa ceva că eu în viața mea așa ceva nu am avut. Eu am avut doar cazuri în relația mea. Acolo am fost trei ani. Nu era cazuri... după ce te-am avut, nanana. Eu nu am teama.”, a susținut Yana.

Cei doi vorbeau în pat și Andrei o ținea în brațe. El îi explică faptul că e normal să mai existe neînțelegeri că acum se descoperă. Atunci, Yana i-a zis că nu ridice tonul la ea. ”Nu ridic tonul, sunt la urechea ta.”, a zis el.

”Nu striga la urechea mea”, a replicat Yana și Andrei a subliniat că partenera ei se aprinde foarte ușor.