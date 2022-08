Mireasa 2022, sezonul 5. Care este adevărul despre accidentul în care Robert a fost implicat. Ce detalii au ieșit la iveală

Vestea că Robert, fostul concurent al sezonului 5 Mireasa, a fost implicat într-un grav accident rutier a luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv pe susținătorii săi. Cosmin, prietenul său, a făcut anunțul legat de incidentul tânărului.

În urma accidentul se spunea că Robert a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca pentru a primi îngrijiri medicale. De altfel, au apărut mai multe zvonuri în mediul online în privința faptului că fostul concurent Mireasa s-a folosit de o imagine falsă cu o mașină distrusă pentru a-și promova imaginea.

Tânărul și-a dorit să lămurească situația pentru a nu se înțelege greșit lucrurile, motiv pentru care a oferit un interviu televizat prin care a spus tot adevărul despre evenimentul nefericit în care a fost implicat în acest weekend.

Robert, fostul concurent de la Mireasa sezonul 5, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale după accidentul de mașină

Robert a dezvăluit la Antena Stars că nu a fost implicat într-un accident grav, iar în imaginea pe care a folosit-o nu se află mașina lui, fiind una falsă. Mai mult decât atât, tânărul a confirmat faptul că incidentul a fost unul minor și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, așa cum s-a spus până acum.

Fostul concurent din sezonul 5 Mireasa și-a dorit să vadă cine îi este alături prin împrăștirea unor informații false despre accidentul său rutier. Acesta consideră gestul său un „experiment”, lucru pe care l-a susținut la televizor.

„Vreau să povestesc, dacă tot am ocazia acum, ce s-a întâmplat pentru că au apărut foarte multe știri. Eu am fost la prietenul meu, Cosmin, în seara respectivă. Am plecat spre hotel îndreptându-mă spre București, iar pe centură un domn sau o doamnă a apărut pe contrasens, eu m-am speriat și am tras de volan, ducându-mă pe câmp. (...) Nu a fost chiar așa, nici Cosmin nu știa exact ce s-a întâmplat pentru că nu am apucat să-i povestesc. Ulterior, l-am sunat și i-am spus despre ce este vorba.

Am văzut povestea și am zis să mai continui, 4-5 zile nu a mai apărut în mediul online, iar mai apoi am apărut cu poza care nu-mi aparține, că nu aveam cum să ies de acolo, de sub mormanul ăla de fiare. (...) Am vrut să văd ce lume e lângă mine, să văd cine mă apreciază... Eu nu am avut nevoie de spitalizare.”, a povestit Robert.

De altfel, fostul concurent Mireasa a constatat în urma „experimentului” că doar câteva persoane îi sunt aproape.

Ce a făcut Larisa la scurt timp de la aflarea veștii că Robert a făcut accident de mașină

Întrebat de reacția Larisei la auzul veștii că a fost implicat într-un accident rutier, Robert a oferit un răspuns sincer și direct. Se pare că tânăra i-a scris imediat când a aflat despre incidentul colegului său.

„Am vorbit o perioadă, după nu am mai vorbit. Acum am început să vorbim din nou. (...) Nu ne-am văzut de când am plecat din emisiune. Ea este în România acum.”, a mai spus Robert despre relația pe care o are acum cu Larisa.