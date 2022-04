Mireasa 2022, sezonul 5. Ce imagini a publicat Alexandra, la scurt timp după ce ea și Cosmin au părăsit competiția

Alexandra și Cosmin și-au încântat fanii de pe rețelele sociale, publicând mai multe imagini cu ei petrecând timpul împreună, la scurt timp după eliminarea din competiție, care a avut loc pe 1 aprilie 2022.

În una dintre imaginile publicate de Alexandra, tânăra apare în brațele lui Cosmin, la primele ore ale dimineții.

Ce a publicat Alexandr, la scurt timp de la părăsirea competiției Mireasa

Într-o altă imagine publicată de cei doi, apare testul negativ Covid, Cosmin anunțând astfel că s-a vindecat, după perioada petrecută în izolare. Totodată, Cosmin a spus în timpul emisiunii că va participa la o petrecere de botez, însă nu a mai făcut acest lucru, pentru că nu știa dacă mai poate transmite virusul și nu a vrut să riște.

Totodată, Alexandra a mai publicat un colaj de imagini în care apare în brațele iubitului său.

Alexandra și Cosmin au fost eliminați din casa Mireasa în ediția de pe 1 aprilie, în urma cursei pentru eliminare. Când au ieșit din competiție au mers împreună acasă la Cosmin.

Alexandra și Cosmin s-au declarat mulțumiți pentru că s-au cunoscut la Mireasa și au părăsit casa împreună, având în vedere că exista posibilitatea ca unul dintre ei să plece și celălalt să rămână.

La cursa pentru eliminare fanii show-ului Mireasa au avut de ales între Cosmin și Aron și Larisa și Alexandra.

Cosmin a fost votat în număr mare de telespectatori și a primit vestea eliminării cu zâmbetul pe buze. Alexandra a fost bucuroasă când a aflat că va pleca alături de iubitul ei.

Cine sunt Alexandra și Cosmin, foștii concurenți Mireasa

Alexandra Maria Ghioca are 22 de ani și s-a înscris la Mireasa pentru că ”vreau să-mi găsesc jumătatea. Am avut o singură relație în care m-am implicat foarte mult, dar el nu era pe aceeași lungime de undă cu mine. Lucrând și de acasă nu am avut posibilitatea să interactionez cu altcineva și am considerat o modalitate bună. Mi-a plăcut foarte mult de Alex din ultimul sezon”.

Părinții Alexandrei au plecat din țară când ea avea 4 ani, în Italia, și a rămas cu bunicii până la varsta de 9 ani. ”După pierderea bunicului, am plecat cu toții în italia. Am făcut școala acolo, în total am stat 13 ani. A fost o experiență care m-a ajutat, mai ales cu studiile, să mă deschid mai mult. ”

Cosmin s-a născut pe 20 iulie 1999 la București. Este singur la părinți. Mama e contabilă și tatăl vitreg la fel (el îi spune tată, deși mama lui nu e căsătorită cu el) este cel care l-a crescut de când avea un an. Pe tatăl biologic l-a cunoscut abia după ce Cosmin a împlinit 18 ani. Se gândește la căsătorie și la copii de mulți ani, mai ales că îi plac mult copiii. Și-ar fi dorit să aibă copii chiar mai devreme.