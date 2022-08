Mireasa: Confesiuni. Ce s-a întâmplat cu premiul în bani câștigat de Liviu Olteanu în sezonul 3. „Banii vin și se duc”

În cadrul emisiunii Mireasa: Confesiuni, de pe AntenaPlay, Liviu Olteanu a declarat că nu se consideră câștigător în adevăratul sens al cuvântului, având în vedere că el și Maria Roman au divorțat.

„Câștigător, dar nu 100%. Dacă n-am rămas cu fata nu mă consider câștigător. Mă bucur că am câștigat sezonul, mă bucur că am fost o putere alături de toți ai mei, dar bucuria era mai mare dacă rămâneam lângă ea”, a spus Liviu Olteanu.

Chiar dacă Liviu și Maria s-au despărțit, ei au trăit o poveste de dragoste în casa Mireasa și s-au căsătorit în Finală. Pentru că susținătorii show-ului i-au plăcut, i-au votat în număr mare, iar Liviu și Maria au încasat premiul de 40.000 de euro al emisiunii.

Citește și: Mireasa: Confesiuni. Partea de adevăr a lui Sebastian. Ce s-a întâmplat între el și Inimioara la Craiova, din spusele lui

Cum a cheltuit Liviu Olteanu banii pe care i-a câștigat la Mireasa

„40.000 de euro sunt buni pentru orice start. Totuși, e o sumă. Dar, cu banii vin și se duc, banii nu sunt așa importanți”, a spus tânărul.

Întrebat cum a cheltuit banii pe care i-a câștigat la premiu, Liviu Olteanu a răspuns:

„Eu m-am plimbat foarte mult, am scos melodii. Toată lumea știe că am fost în Turcia, am făcut operație, nu pentru că trebuia să-mi fac eu nasul mai frumos, ci pentru că aveam probleme de sănătate. Oricum, banii vin și pleacă. Bucuria mare era să rămână ea lângă mine”, a spus Liviu Olteanu.

Fostul câștigător al show-ului matrmonial a mărturisit că în momentul intrării sale în competiție nu se aștepta să și câștige.

Citește și: Mireasa: Confesiuni. Inimioara a dezvăluit ce i-a spus mama lui Sebastian înainte să încheie cunoașterea cu băiatul

„Nu mă gândeam că o să ajung să întâlnesc pe cineva, să mă îndrăgostesc, să câștig ediția. Nu mă așteptam. Dar am luat atunci tot ce se putea lua. Persoana pe care o iubeam, premiul cel mare, mai mult de premiu m-am bucurat de locul 1. În orice competiție când iei locul 1 e o mare bucurie”.

În cadrul emisiunii de pe AntenaPlay, Liviu Olteanu a vorbit pe larg despre experiența sa în casa Mireasa, dar și despre relația cu cea care i-a fost soție.

Mai multe detalii în interviul integral cu Liviu Olteanu la Mireasa: Confesiuni. Materialul poate fi urmărit AICI.

Despre Mireasa: Confesiuni, show-ul disponibil exclusiv în AntenaPLAY

Tot ce vrei e să dai PLAY!

În luna ianuarie a anunlui 2022 Liviu Olteanu și Maria Roman apăreau la Antena Stars pentru anunța că între ei s-a produs o ruptură.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 5 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial.