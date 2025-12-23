Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin

Câștigătorii sezonului 12 Mireasa - Iubire Mediteraneeană au fost primii invitați din sezonul 8 al emisiunii Mireasa: Confesiuni. Lavinia și Adin au vorbit despre planurile lor de viitor, despre experiența în cadrul emisiunii, dar și despre controversele apărute în urma Finalei.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă.

În primul episod de Mireasa: Confesiuni, Lavinia și Adin au vorbit despre prieteniile „pe interes” din casă, dar și speculațiile că ar fi câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin. De asemenea, câștigătorii sezonului 12 Mireasa le-au transmis un mesaj „nașilor lor”

Cum comentează Lavinia și Adin speculațiile că au câștigat finala datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin. Mesajul transmis direct către „nașii” lor

La doar o zi după ce au câștigat sezonul 12 Mireasa, Lavinia și Adin au venit la Mireasa: Confesiuni pentru a dezvăluit detalii din culisele casei. Iată ce au spus despre rezultatul finalei.

„Cu siguranță au ajutat foarte mult susținătorii lor și pe această cale, ținem să le mulțumim. Am avut și noi susținătorii noștri și s-a unit”, a spus fata.

„Și majoritatea concurenților care au fost eliminați din casa Mireasa ne susțineau: Alexandru, Iolanda, Dian, Cosmina, Samina, Nicoleta. Și de când am auzit că e diferență între procente, toate rudele noastre, am înțeles după, au început să dea mesaje, la toate cunoștințele, toți colegii. Și susținătorii la fel, s-au mobilizat foarte repede”, a declarat și Adin.

„Este foarte adevărat că au fost susținuți și de cei ai lui Sorin și ai Dianei pentru că au crezut în ei, au crezut în prietenia lor din casă și am crezut și eu în prietenia lor”, a adăugat și doamna Adriana care i-a însoțit la Mireasa: Confesiuni.

În ciuda discuțiilor aprinse de dinaintea finalei, câștigătorii susțin în continuare că există prietenie în casa Mireasa.

„Există prietenii din interes în casa Mireasa?”. Cum a răspuns doamna Adriana. Mama lui Adin nu a stat deloc pe gânduri și a numit o fată

Întrebați, însă, dacă există și prietenii „din interes” în casă, doamna Adriana a luat imediat cuvântul. Ea a numit-o direct pe Denisa și și-a explicat răspunsul.

„Există. Denisa. Nu neapărat cu Emily, cu oricine. A fost prietenă cu Diana și de la o mică dispută a dat-o la o parte cu replici foarte tăioase. De ce te-ai numi prietenă dacă la primul hop te oprești și mai și spui lucruri urâte. Asta nu văd decât un mic interes dacă mă apropi de tine și mă și retrag atât de repede”, a spus mama lui Adin.

Lavinia și Adin au confirmat. „De când a intrat în competiție prima oară s-a dus lângă Ștefania și a început să dea în Diana și în Lavinia. La două zile distanță, o pensa pe Lavinia și dădea în Ștefania. La o lună, s-a certat cu Ștefania, era lângă Diana, Ștefania și Emily. După, a intrat Emily, toată casa era împotriva reintrării ei și a vrut să pară singura cea bună, să de pe lângă ea. Poate au și o prietenie, nu contest, dar se vedea că e cam trasă de păr”, a completat băiatul.

Desre Mireasa: Confesiuni

