Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin

Câștigătorii sezonului 12 Mireasa - Iubire Mediteraneeană au fost primii invitați din sezonul 8 al emisiunii Mireasa: Confesiuni. Lavinia și Adin au vorbit despre planurile lor de viitor, despre experiența în cadrul emisiunii, dar și despre controversele apărute în urma Finalei.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 17:14 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 17:19

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă.

În primul episod de Mireasa: Confesiuni, Lavinia și Adin au vorbit despre prieteniile „pe interes” din casă, dar și speculațiile că ar fi câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin. De asemenea, câștigătorii sezonului 12 Mireasa le-au transmis un mesaj „nașilor lor”

Cum comentează Lavinia și Adin speculațiile că au câștigat finala datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin. Mesajul transmis direct către „nașii” lor

La doar o zi după ce au câștigat sezonul 12 Mireasa, Lavinia și Adin au venit la Mireasa: Confesiuni pentru a dezvăluit detalii din culisele casei. Iată ce au spus despre rezultatul finalei.

„Cu siguranță au ajutat foarte mult susținătorii lor și pe această cale, ținem să le mulțumim. Am avut și noi susținătorii noștri și s-a unit”, a spus fata.

„Și majoritatea concurenților care au fost eliminați din casa Mireasa ne susțineau: Alexandru, Iolanda, Dian, Cosmina, Samina, Nicoleta. Și de când am auzit că e diferență între procente, toate rudele noastre, am înțeles după, au început să dea mesaje, la toate cunoștințele, toți colegii. Și susținătorii la fel, s-au mobilizat foarte repede”, a declarat și Adin.

„Este foarte adevărat că au fost susținuți și de cei ai lui Sorin și ai Dianei pentru că au crezut în ei, au crezut în prietenia lor din casă și am crezut și eu în prietenia lor”, a adăugat și doamna Adriana care i-a însoțit la Mireasa: Confesiuni.

În ciuda discuțiilor aprinse de dinaintea finalei, câștigătorii susțin în continuare că există prietenie în casa Mireasa.

„Există prietenii din interes în casa Mireasa?”. Cum a răspuns doamna Adriana. Mama lui Adin nu a stat deloc pe gânduri și a numit o fată

Întrebați, însă, dacă există și prietenii „din interes” în casă, doamna Adriana a luat imediat cuvântul. Ea a numit-o direct pe Denisa și și-a explicat răspunsul.

„Există. Denisa. Nu neapărat cu Emily, cu oricine. A fost prietenă cu Diana și de la o mică dispută a dat-o la o parte cu replici foarte tăioase. De ce te-ai numi prietenă dacă la primul hop te oprești și mai și spui lucruri urâte. Asta nu văd decât un mic interes dacă mă apropi de tine și mă și retrag atât de repede”, a spus mama lui Adin.

Lavinia și Adin au confirmat. „De când a intrat în competiție prima oară s-a dus lângă Ștefania și a început să dea în Diana și în Lavinia. La două zile distanță, o pensa pe Lavinia și dădea în Ștefania. La o lună, s-a certat cu Ștefania, era lângă Diana, Ștefania și Emily. După, a intrat Emily, toată casa era împotriva reintrării ei și a vrut să pară singura cea bună, să de pe lângă ea. Poate au și o prietenie, nu contest, dar se vedea că e cam trasă de păr”, a completat băiatul.

Desre Mireasa: Confesiuni

colaj foto lavinia si adin mireasa confesiuni
+4
Mai multe fotografii

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Simona Gherghe a făcut primii cozonaci din viața ei. Prezentatoarea Mireasa, mândră de realizarea ei: „Copiii sunt în ex...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Observatornews.ro Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Antena 3 O însoțitoare de bord de 25 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată de 15 ori, într-un hotel de lux din Dubai O însoțitoare de bord de 25 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată de 15 ori, într-un hotel de lux din Dubai

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Citește și
Simona Gherghe a făcut primii cozonaci din viața ei. Prezentatoarea Mireasa, mândră de realizarea ei: „Copiii sunt în extaz”
Simona Gherghe a făcut primii cozonaci din viața ei. Prezentatoarea Mireasa, mândră de realizarea ei: „Copiii...
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
Ce au făcut câștigătorii sezonului 12 Mireasa la scurt timp de la Finală. Cum au sărbătorit Lavinia și Adin 2 luni de relație
Ce au făcut câștigătorii sezonului 12 Mireasa la scurt timp de la Finală. Cum au sărbătorit Lavinia și Adin 2...
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru... Elle
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x