Mireasa, sezon 11. Edera a pierdut sarcina. Cum au dat ea și Liviu vestea tristă

Edera și Liviu din sezonul 11 Mireasa trec prin momente grele. Foștii concurenți au dat trista veste a sarcinii pierdute!

După o perioadă de tăcere și suferință, Edera a dat vestea tristă a sarcinii pierdute. Ea a anunțat în luna martie că a rămas însărcinată, însă, din nefericire, în luna mai soția lui Liviu a dezvăluit că a trecut prin momente îngrozitoare.

Edera din sezonul 11 Mireasa a pierdut sarcina. Cum a dat soția lui Liviu trista veste: „Îngerul nostru a plecat la ceruri”

„După multă tăcere, simt că trebuie să vă împărtășesc o durere pe care n-am crezut că o voi spune.

Am pierdut sarcina noastră. Îngerul nostru a plecat la ceruri, lăsând un gol imens în sufletele noastre.

Chiar dacă am ales să tac o perioadă, știu că trebuie să fiu sinceră cu voi.

Va rămâne mereu în inimile noastre, un înger ce nu va fi uitat. Vă mulțumesc pentru gândurile voastre bune”, a transmis Edera pe contul ei de Instagram.

Susținătorii le-au urat multă putere.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Edera și Liviu s-au căsătorit civil și religios pe data de 8 august 2025, după ce s-au cunoscut și logodit în casa Mireasa.

Logodna lor s-a petrecut chiar înainte ca cei doi să părăsească împreună casa Mireasa, din cauza faptului că tinerei din Republica Moldova îi expira viza de ședere în România.

Momentul logodnei a fost unul special. După ce Edera și Liviu au fost mirele și mireasa unei petreceri tematice, unde s-au respectat tradițiile de nuntă, băiatul s-a așezat în genunchi în fața iubitei sale și a scos inelul de logodnă.

„Vreau să știi că ce urmează nu face parte din jocul ăsta și e o întrebare foarte serioasă. Vreau a începe prin a îți spune că te iubesc foarte mult, cum nu am mai iubit niciodată”, a spus Liviu și s-a așezat în genunchi. El i-a transmis că venirea în competiție a fost șansa lui de a o cunoaște și că e câștigul lui. Edera a zis ”DA” și astfel s-au logodit. Desigur, concurenta a și plâns de emoții. La scurt timp după logodnă, cei doi au plecat împreună în Republica Moldova. Pe 8 august 2025, Liviu și Edera s-au căsătorit, iar în 2026 cei doi vor deveni părinți.