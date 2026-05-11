Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 11. Edera a pierdut sarcina. Cum au dat ea și Liviu vestea tristă

Mireasa, sezon 11. Edera a pierdut sarcina. Cum au dat ea și Liviu vestea tristă

Edera și Liviu din sezonul 11 Mireasa trec prin momente grele. Foștii concurenți au dat trista veste a sarcinii pierdute!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 20:48 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 20:50
Galerie
Edera din sezonul 11 Mireasa a pierdut sarcina | Antena 1& Instagram
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

După o perioadă de tăcere și suferință, Edera a dat vestea tristă a sarcinii pierdute. Ea a anunțat în luna martie că a rămas însărcinată, însă, din nefericire, în luna mai soția lui Liviu a dezvăluit că a trecut prin momente îngrozitoare.

Edera din sezonul 11 Mireasa a pierdut sarcina. Cum a dat soția lui Liviu trista veste: „Îngerul nostru a plecat la ceruri”

„După multă tăcere, simt că trebuie să vă împărtășesc o durere pe care n-am crezut că o voi spune.
Am pierdut sarcina noastră. Îngerul nostru a plecat la ceruri, lăsând un gol imens în sufletele noastre.
Chiar dacă am ales să tac o perioadă, știu că trebuie să fiu sinceră cu voi.
Va rămâne mereu în inimile noastre, un înger ce nu va fi uitat. Vă mulțumesc pentru gândurile voastre bune”, a transmis Edera pe contul ei de Instagram.

Susținătorii le-au urat multă putere.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Edera și Liviu s-au căsătorit civil și religios pe data de 8 august 2025, după ce s-au cunoscut și logodit în casa Mireasa.

Logodna lor s-a petrecut chiar înainte ca cei doi să părăsească împreună casa Mireasa, din cauza faptului că tinerei din Republica Moldova îi expira viza de ședere în România.

Momentul logodnei a fost unul special. După ce Edera și Liviu au fost mirele și mireasa unei petreceri tematice, unde s-au respectat tradițiile de nuntă, băiatul s-a așezat în genunchi în fața iubitei sale și a scos inelul de logodnă.

Colaj cu Edera și Liviu
+3
Mai multe fotografii

„Vreau să știi că ce urmează nu face parte din jocul ăsta și e o întrebare foarte serioasă. Vreau a începe prin a îți spune că te iubesc foarte mult, cum nu am mai iubit niciodată”, a spus Liviu și s-a așezat în genunchi. El i-a transmis că venirea în competiție a fost șansa lui de a o cunoaște și că e câștigul lui. Edera a zis ”DA” și astfel s-au logodit. Desigur, concurenta a și plâns de emoții. La scurt timp după logodnă, cei doi au plecat împreună în Republica Moldova. Pe 8 august 2025, Liviu și Edera s-au căsătorit, iar în 2026 cei doi vor deveni părinți.

Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț neașteptat. Cine a revenit în casa show-ului matrimonial...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire” Încasează trei pensii de la statul român, dar cere o chirie uriașă în complexele pe care le deține: „Nenorocire”
Observatornews.ro I-a crescut rata de la 600 de euro la 1.000 de euro şi nu a mai putut plăti. Coşmarul prin care trece Răzvan I-a crescut rata de la 600 de euro la 1.000 de euro şi nu a mai putut plăti. Coşmarul prin care trece Răzvan
Antena 3 Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 8 mai 2026
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 8...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Ce băieți au intrat în cursa de eliminare. Fetele au făcut nominalizări
Mireasa, sezon 13. Ce băieți au intrat în cursa de eliminare. Fetele au făcut nominalizări
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți!
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți! BZI
REPORTAJ: Ziua Propagandei Finale la Budeștii de Călărași. Poveste de coasă și cimitir sovietic din Bărăgan
REPORTAJ: Ziua Propagandei Finale la Budeștii de Călărași. Poveste de coasă și cimitir sovietic din Bărăgan Jurnalul
Alexandra Căpitănescu A STRĂLUCIT la Eurovision! Artista din România a furat toate privirile!
Alexandra Căpitănescu A STRĂLUCIT la Eurovision! Artista din România a furat toate privirile! Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Cum să ne ferim de țepele online când rezervăm vacanța. Mesajul la care să fim atenți
Cum să ne ferim de țepele online când rezervăm vacanța. Mesajul la care să fim atenți Observator
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x