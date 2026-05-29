Mireasa, sezon 13. Cum a răspuns Daniela acuzației că și-ar fi înșelat fostul iubit

Daniela și Darius au avut parte de o sesiune live cu fanii Mireasa. Unul dintre comentarii i-a atras atenția fiului doamnei Melinda.

După sesiunea live cu fanii Mireasa, Daniela și Darius au purtat o discuție despre unul dintre comentarii. Fiul doamnei Melinda a vrut să știe dacă partenera lui și-a înșelat fostul iubit, așa cum a scris cineva. Daniela i-a explicat lui Darius că relația cu fostul iubit se terminase când ea a început să vorbească cu altcineva.

Cum a răspuns Daniela acuzației că și-ar fi înșelat fostul iubit. Ce a dezvăluit iubita lui Darius despre un episod din trecutul ei

Daniela a spus că acuzațiile nu sunt adevărate.

„Nu este adevărat. Eu am început să vorbesc cu cineva, însă relația mea era terminată. Eu eram singură. Dacă el continua să mai vorbim, nu are legătură. Oamenii interpretează. Și plus de asta, a fost o tentativă de a vorbi cu cineva, pentru că el băgase o frică în mine, cum că dacă te văd că vorbești cu cineva vin lângă voi și îmi era foarte greu să încerc să vorbesc cu cineva. Îmi era puțină frică pentru că spre sfârșitul relației noastre erau momente în care 2 săptămâni nu mai vorbeam, iar mă căuta, mai vorbeam o săptămână. Nu vreau să povestesc mai multe decât ar trebui. Nici tu nu ai povestit despre relația ta și eu am înțeles lucrul ăsta”, i-a spus Daniela iubitului.

