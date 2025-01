Mireasa, sezon 11. Theodora și Mihaela au discutat cu Elenora după conflict. Cum au tranșat situația

După ce au avut o divergență din cauza listei de cumpărături, Mihaela și Teodora au mers să discute cu Eleonora, la îndemnul mamelor.

Mihaela și Teodora au împărtășit cu mamele Adina și Mihaela impresii despre Eleonora. Doamnele le-au sfătuit pe fete să meargă să-i spună în față Eleonorei ce le deranjează.

„I-am spus cum să calculez eu, că sunt din Republica Moldova și nu cunosc toate prețurile. Mi-a spus: <<păi ești deșteaptă și mare, ar trebui să te descurci>>. Eu chiar nu știu prețurile. Mai bine mă dau într-o parte”, a spus Mihaela.

„Poate să fie directă, dar noi n-am luat pe nimeni peste picior. Ne-a zis că npi două părem așa prietene, dacă ne cunoaștem de afară că semănăm la față. Mergem în casă la băieți și am mâncat supă. Ne-am pus castroane de supă și ne zice: <<Nu vi se pare că are prea mult ulei? Cum puteți mânca așa ceva?>>. Am impresia că face pentru atenție”, a spus Teodora.

Mihaela și Theodora au mes să discute cu Elenora

„Eu cred că ar trebui să te abții din a face remarce precum cea despre uleiul din ciorbă. Nu poți să calculezi o felie de castrevete, am stabilit că avem buget comun!”, i-a spus Teodora Eleonorei.

„Sunt de acord cu prima parte, am unele comentarii poate inadecvate despre mâncare. Îmi pare rău, e o problemă personală, n-ar trebui să le implic și pe celelalte fete”

„Eleonora a cerut salată creață, broccoli și a mâncat carne de porc”, a spus Mihalea la Mireasa, Capriciile Iubirii despre Eleonora.

