Gabriela și Valentin din sezonul 6 Mireasa, portret adorabil de familie. Cât a crescut fiul lor și ce au făcut la început de an 

La începutul anului 2026, Gabriela și Valentin din sezonul 6 au publicat pe rețelele sociale imagini superbe de familie. Alături de micuțul Tudor, soții Harle au petrecut momente distractive la munte și s-au bucurat din plin de zăpadă.

Gabriela și Valentin formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din istoria Mireasa. Tocmai de aceea, fanii lor se bucură să vadă imagini publicate de cei doi. Recent, Gabriela și Valentin au mers la munte alături de Tudor. Băiețelul în vârstă de 2 ani s-a bucurat de zăpadă, dar și de atenția, grija și iubirea părinților săi.

Gabriela și Valentin din sezonul 6 Mireasa, portret adorabil de familie

Într-una dintre fotografii, frumosul Tudor stă cuminte în brațele tatălui său, iar cei care au privit imaginile nu au ezitat să complimenteze superba familie.

Alături de imaginile frumoase, Gabriela a publicat un mesaj pentru cei care o urmăresc pe rețelele sociale.

„Îmi doresc ca anul acesta să fie cu totul special pentru fiecare dintre voi, să vă simțiți din ce în ce mai bine în corpul vostru, să aveți energie, încredere și motivație,

și să vă priviți în oglindă cu mândrie. Să vă mișcați din iubire pentru corpul vostru,

nu din pedeapsă, sa găsiți exact modalitatea de mișcare cu care rezonați și vă place. Să mâncați cu grijă și să vă bucurați de mâncare, nu să simțiți vinovăție la fiecare bucățică de ciocolată sau prăjiturică. Anul acesta este despre versiunea voastră mai puternică și mai sănătoasă. Iar eu sunt aici cu voi oricând simțiți că aveți nevoie de sprijin și ghidare spre o versiune mai bună a voastră”, a scris Gabriela pe rețelele sociale.

Gabriela și Valentin fac mult sport și au grijă la alimentație și împărtășesc din secretele lor de fitness și nutriție cu cei care îi urmăresc în mediul online.

Soților Harle le face plăcere să împărtășească pe rețelele sociale câteva momente din viața lor.

În luna septembrie, Gabriela și Valentin din sezonul 6 Mireasa au sărbătorit aniversarea de 2 ani a fiului lor.

„Au trecut doi ani de când ai venit pe lume și ne-ai învățat ce înseamnă iubirea adevărată. Două brațe micuțe au reușit să cuprindă toată inima noastră și să ne umple casa de zâmbete. La mulți ani, dragostea noastră, să rămâi mereu plin de magie și lumină! Nu știu cine se bucură mai tare: el pentru cadouri sau eu pentru că îi văd reacțiile!”, a transmis Gabriela pe rețelele sociale.

Gabriela și Valentin trăiesc o viață frumoasă împreună, iar cei care i-au susținut în cadrul sezonului 6 Mireasa se bucură să vadă tot ceea ce construiesc împreună.

Cum a început povestea de dragoste dintre Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle

Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle s-au cunoscut în sezonul 6 Mireasa. Fostul concurent al show-ului matrimonial a fost fascinat de frumusețea tinerei. Așadar, nu a stat prea mult pe gânduri și s-a decis să afle mai multe detalii despre ea.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început timid, chiar pe platourile de filmare ale emisiunii. Aceștia au acordat o șansă relației, după ce și-au dat seama că au lucruri în comun, printre care se numără și sportul.

Parcursul lor în sezonul 6 Mireasa a fost plin de momente fericite și obstacole. Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle au fost la un pas să renunțe unul la celălalt, în urma presiunii și tensiunilor din casă.

În ciuda situațiilor dificile, cei doi au rămas împreună. Mai mult, aceștia s-au căsătorit în Marea Finală a reality show-ului. La scurt timp de la ieșirea din competiție, Valentin Harle a făcut un anunț care a luat pe toată lumea prin surprindere.

Fostul concurent Mireasa anunța că el și Gabriela Pițigoiu au decis să meargă pe drumuri separate chiar în perioada în care tânăra era însărcinată. După ce copilul lor s-a născut, cei doi au rămas în relații bune și în cele din urmă au decis să-și mai dea o șansă unul altuia și s-au împăcat. Cei doi s-au recăsătorit civil și au făcut și cununia religioasă.