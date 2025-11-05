Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Ce a postat Emily la foarte scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa. Fata a făcut un anunț legat de spital

La o zi de la plecarea sa din casa Mireasa, Emily a transmis un mesaj pentru a-i liniști pe cei care cred că are probleme de sănătate. 

Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 17:34 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 17:44
Anunțul lui Emily, la scurt timp după ce a ales să plece din casa Mireasa

După ce a decis să părăsească emisiunea Mireasa după cele 12 zile în care s-a desfășurat „Jocul Afroditei”, Emily a publicat un mesaj pe rețelele sociale. Fata a ținut să precizeze că nu este la spital și să le mulțumească fanilor emisiunii pentru grijă.

Anunțul lui Emily, la scurt timp după ce a ales să plece din casa Mireasa. Fata a făcut o precizare legată de spital

Emily a plecat din casa Mireasa pe 4 noiembrie, la finalul celor 12 zile de Joc al Afroditei. Reamintim că Jocul Afroditei a fost invocat de Diana, care a dorit să-i deschidă ochii lui Liviu. Deși la început Liviu a părut deranjat că este testat, la numai câteva zile, băiatul și-a dat seama că într-adevăr este îndrăgostit de Emily, iar cu Ștefania, nu poate avea o relație. La finalul celor 12 zile, Emily a fost întrebată dacă dorește să rămână alături de Liviu, în calitate de concurentă, sau să plece, iar fata a ales să părăsească emisiunea, dar nu înainte de a-l săruta pe Liviu.

„Faptele se văd în timp, dacă este ceva să fie, nu ține doar de un ecran, va fi și în afară. Dacă soiul este bun o să facă față și furtunii și apoi, iese curcubeul. Sunt multe lucruri și personale și niște întrebări d-ale mele, în ceea ce îl privește pe el, poate și invers. Când o să fiu afară, o să iau legătura cu mama lui, poate chiar o să apuc să și merg la ea în vizită. Este un lucru de care știe el foarte bine. Sunt niște lucruri ale mele și nu cred că trebuie să fiu încolțită”, a explicat Emily, înainte de a părăsi casa Mireasa.

Înainte ca Emily să-și anunțe decizia de a pleca, Liviu i-a făcut o declarație emoționantă:

„Draga mea Emily, am decis și am ales să fiu absolut sincer cu tine. Vreau să-ți zic că ești o femeie foarte specială pentru mine că m-ai făcut să simt ceva ce n-am mai simțit și nu credeam că o să mai pot simți. Și ai apărut tu. Și îmi place. Îmi aduci zeci, sute, mii de sentimente pe secundă. Ești superbă. Acum, mai mult ca niciodată, îmi doresc să nu pleci și când am zis că te ador nu au fost cuvinte spuse în vânt. Chiar te ador pentru ce ești și ce faci cu mine. Mulțumesc că ai venit”, i-a spus Livu.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Mireasa, sezon 12. Cine este Casian și ce poveste dură de viață are. Noul concurent a venit însoțit de mătușa lui...
Mireasa, sezon 12. Jocul Afroditei s-a încheiat. Ce hotărâre a luat Emily, la finalul testului de 12 zile: „A fost doar un joc?”
Mireasa, sezon 12. Jocul Afroditei s-a încheiat. Ce hotărâre a luat Emily, la finalul testului de 12 zile: „A...
