Mireasa, sezon 12. Ce perechi s-au format pentru task-ul „Omleta dansatoare” și cine a câștigat 

În emisia live de Mireasa de pe 3 septembrie 2025 au fost difuzate imagini de la task-ul „Omleta dansatoare”. Liviu și Ștefania au fost desemnați câștigători.

În casa Mireasa a avut loc task-ul omleta dansatoare. Nu toată lumea a participat, ci doar concurenții care s-au ales reciproc, fără să se consulte. Așadar, fiecare băiat și fiecare fată și-a exprimat o alegere.

Sorin a ales-o pe Diana.

Diana-Sorin

Cristian-Alexandra

Alexandra-Virgil

Virgil- Alexandra

Alina-Virgil

Alex-Loredana

Loredana-Ionuț

Ionuț-Loredana

Gabriela-Kiprianos

Kiprianos-Emily

Emily-Kiprianos

Adin-Lavinia

Lavinia-Adin

Ștefania-Liviu

Liviu-Ștefania

Alexandru-Samina

Samina-Virgil.

Ce perechi s-au format la task-ul „Omleta dansatoare”

Așadar, perechile participante la concurs au fost Costina și Dian, Diana și Sorin, Ștefania și Liviu, Ionuț și Loredana, Adin și Lavinia, Virgil și Alexandra, Emily și Kiprianos.

Perechile au dansat împreună iar, pe rând, fiecare partener a fugit în bucătărie să gătească omleta. Când muzica a repornit, cel din bucătărie a revenit pe ringul de dans, și tot așa până la expirarea timpuului.

Juriul, format din mame și concurenții neparticipanți au ales câștigătorii: Ștefania și Liviu.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Dian i-a spus lui Alexandru că cineva a spus despre el că ar fi preferat să plece acasă. La cine se referea

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.