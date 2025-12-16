Mireasa, sezon 12. Ce s-a întâmplat după eliminarea Iolandei. Cine s-a bucurat 

Antena Căutare
După eliminarea Iolandei de la Mireasa, Denisa, Emily și Liviu discutau situația. „Ce mă bucur!”, a spus logodnica lui Cristian. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 17:04 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 17:09

Iolanda a fost eliminată în direct pentru ieșirile nervoase și încălcările repetate de regulament. Denisa s-a bucurat de eliminarea Iolandei, mai ales că multe concurente au rămas fără persoana care se ocupa de machiajul și unghiile sale. Diana i-a amintit Denisei în live că și ea a beneficiat de talentele Iolandei. „Emisiunea asta e despre iubire, nu despre scandaluri!”, a spus Denisa făcând referire la Iolanda. Și Emily a spus că se bucură de eliminarea Iolandei, iar Liviu a spus: „Doar ea e răspunzătoare pentru absolut tot”. „Ce mândră a ieșit ea din platou!”, a spus Denisa.

În emisia live de Mireasa de pe 16 decembrie 2025 a existat un schimb de replici între Denisa și Diana.

„Ai uitat să spui că și ție (n.r. ți-a făcut unghiile) E ciudat, omul ți-a făcut unghiile cu tot dragul și tu vorbești așa”

„Dar voi ați tăcut pentru că vă oferea anumite servicii”, a spus Denisa.

„Pe mine nu mă deranja!”, a spus Diana.

„Nu te deranja că țipa pe aici!”, a spus Denisa.

„Tu de ce nu i-ai spus niciodată că te deranjează?”, a întrebat Diana.

„Poftim? Tu cred că ai pierderi de memorie în acest moment!”, a spus Denisa.

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu
Antena 3 Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații

