Mireasa, sezon 12. Ce s-a întâmplat la petrecere, după sărutul dintre Costina și Dian. Cine a mers să o certe pe tânără

Costina și Dian s-au sărutat la petrecere. Diana a mers la fată să-i atragă atenția asupra lacrimilor lui Ionuț. Concurenții Mireasa au vorbit la rece despre cele întâmplate la petrecere.

Costina se afla pe balansoar cu Lavinia și Ștefania, iar Diana a venit să o certe pentru posibila suferință produsă lui Ionuț.

„Între mine și Dian a venit de la sine”, a spus Costina.

„Sunt supărată pe tine, să știi! Băiatul era în lacrimi”, i-a spus Diana Costinei.

Ce s-a întâmplat la petrecere, după sărutul dintre Costina și Dian. Cine a mers să o certe pe tânără: „Ionuț era cu ochii în lacrimi”

„Ionuț n-a stat să vorbească cu mine. El a stat în spatele Loredanei și în seara asta”, a spus Costina.

„De ce Dian?”, a întrebat Diana.

„A fost de la sine! Niciunul n-a fost așa asumat ca Dian”, a spus Costina.

„Ionuț era cu ochii în lacrimi”, i-a spus Diana Costinei.

„Nu cred. E doar un teatru. N-ai cum sa vii să mă judeci când eu nu v-am judecat o secundă în toată treaba cu Emily și cu Liviu, v-am luat apărarea”, a spus Costina nervoasă.

„Toată lumea îmi sărise în cap. Pe moment nu mi-am asumat sărutul cu Dian pentru că m-am panicat. M-a panicat și reacția lui Ionuț”, a explicat Costina la MIreasa, Capriciile Iubirii.

„Ceea ce a spus ea sâmbătă a fost altceva. Sâmbătă când a venit la mine mi-a spus că ea îți dorește să plece din casă, că eu am ochi pentru altele, că vreau să cunosc alte fete”, a spus Ionuț, precizând că s-ar fi așteptat ca tânăra să se îndrepte spre Sorin și nu spre Dian.

„Au fost sute de priviri din partea noastră”, a spus Dian.

„Da, și mie îmi plăcea de el. Am avut noi un impact de 3 secunde”, a spus Costina.

