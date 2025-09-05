Mireasa, sezon 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 5 septembrie 2025

În Gala de vineri, 5 septembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. În ediția Mireasa din 5 septembrie 2025, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

În săptămâna care tocmai a trecut, în casa Mireasa și-a făcut apariția un nou concurent, Kiprianos. Săptămâna a fost marcată și de dezvăluirea unei încălcări grave de regulament din partea Costinei, încălcare care i-a adus ca sancțiune cursa de eliminare. Tot în săptămâna care a trecut, concurenții Mireasa au avut parte de simpaticul task al „Omletei dansatoare”, unde au câștigat Liviu și Ștefania, dar și de task-ul baloanelor, unde câștigători au fost Sorin și Diana.

Fanii Mireasa au privit interacțiunile dintre concurenți, reacțiile lor, opiniile și felul în care se comportă. Astfel, fanii emisiunii și-au format impresii despre cei pe care i-au votat prin cele 3 mijloace de vot: SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Iată care sunt preferații publicului după a săptămâna a cincea de competiție!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 5 septembrie 2025

Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în gala de pe 5 septembrie 2025!

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Nicoleta

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Emily

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ștefania

Fata Săptămânii este: Diana

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sorin

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Cristian

Băiatul Săptămânii este: Liviu

Costina nu a fost în top, deci părăsește emisiunea.

Susține-ți în continuare favoriții de la Mireasa! Votează Fata, Băiatul și Mama Săptămânii pe cele 3 căi de votare: SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.