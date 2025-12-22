Mireasa, sezon 12. Diana, primul mesaj după Marea Finală: „Chiar dacă nu am ajuns miresică...” Unde se află fata acum

Diana a revenit pe rețelele sociale după finala sezonului 12 Mireasa și a transmis un mesaj mult așteptat de fani.

Așa cum au anunțat și în emisinune, Diana și Sorin au plecat pe drumuri diferite din casa Mireasa. Fata a mers acasă, la Chișinău și ulterior a transmis un mesaj care s-a lăsat așteptat.

Diana a reveni pe rețelele sociale, după Finala Mireasa. Ce mesaj a avut pentru urmăritorii săi

Diana a revenit pe rețelele sociale, după Finala sezonului 12 Mireasa. Fata a avut prima reacție, mult așteptată de fanii săi. Ea i-a informat pe urmăritorii săi că acum se află în Chișinău și a recunoscut că i-a luat puțin timp să revină la normal după cele 6 luni petrecute în casă.

„Ola, dragilor. Uite că s-a terminat și expriența mea din emisiunea Mireasa sezonul 12. Am revenit, în sfârșit, acasă, în Chișinău și pot să vă spun că a fost o experiență extrem de grea, pentru mine. D-asta am avut nevoie de un pic de timp să revin. Mi-a luat un pic de timp să revin la normalitate. Însă, țin să vă mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase pe care mi le-ați oferit, toate mesajele pe care mi le-ați tansmis. Cu siguranță, mâine, poimânine, o să răspund la absolut toată lumea. Vă mulțumesc frumos că ați fost suportul meu de-a lungul sezoului și chiar dacă nu am ajuns miresică în adevăratul sens al cuvântului, cu siguranță am ce să vă povestesc despre experiența mea. Și dacă o să fie interesant, cu siguranță ne revedem pe mai departe”, a declarat Diana, într-un Instagram Story.

Lavinia și Adin, câștigătorii Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro

În Finala sezonului 12 Mireasa - Iubire Mediteraneeană 3 cupluri căsătorite civil au luptat în cursa pentru marele premiu. Emily și Liviu Gherman au fost eliminați de concurenți în ultima gală a sezonului 12 Mireasa, dar s-au căsătorit civil și au participat la Finală, chiar dacă nu s-au aflat în cursa pentru marele premiu. Cele trei cupluri care s-au aflat la votul publicului timp de o săptămână au fost: Denisa și Cristian, Lavinia și Adin, Florina și Alex.

După o Finală plină de emoții și de momente frumoase, prezentatoarea Simona Gherghe a anunțat câștigătorii sezonului 12 Mireasa! Încă de la începutul Finalei, prezentatoarea a precizat că există o luptă foarte strânsă între cuplul de pe primul loc și cel de pe locul 2, la începutul emisiei live, diferența fiind doar de 1% dintre voturi.

Spre sfârșitul Finalei de pe 19 decembrie, Simona Gherghe a primit cecul și a anunțat cuplul câștigător al sezonului 12 Mireasa. Emoțiile au dominat atmosfera, iar fericirea a fost la cote maxime pentru tinerii care au câștigat suma de 40.000 de euro, care le va da un start important în viață.

„O să vă spun că, de fapt fiecare dintre voi sunteți marii câștigători, pentru că simțiți că v-ați găsit iubirea. Dacă ai omul potrivit lângă tine, poți face orice în viață! E foarte important ca lângă tine să ai partenerul potrivit”, a spus Simona Gherghe.

„Ne tremură mâinile. Suntem foarte emoționați. Au început de ieri dimineața emoțiile, când am fost la primărie, când am mers la primărie. Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat și nu în ultimul rând nașilor noștri: Sorin și Diana”, au spus marii câștigători.

La final, Lavinia i-a dăruit buchetul ei Dianei. Fata și Sorin i-au susținut pe câștigătorii sezonului 12 Mireasa în Finală.