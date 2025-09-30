Mireasa, sezon 12. Diana, reacție tăioasă după ce a văzut un material cu Sorin. Ce a deranjat-o: „Ți se pare amuzant?”

În emisia live de Mireasa de pe 30 septembrie 2025 Diana a avut o reacție tăioasă după ce a văzut un material cu Sorin.

Sorin a vorbit cu Liviu în seara de după petrecere. Liviu era cu gîndul la Emily, iar Sorin cu gândul la fosta relație care s-a terminat ambiguu.

Sorin: Diana mi-a spus că a simțit mult mai mult decât o prietenie. Dar a văzut și ea că din partea mea nu se poate și a spus că se rezumă doar la o prietenie.

Liviu: Și ai crezut-o?

Sorin (a râs). Fața ta! Da! Eu încerc să merg pe cuvântul omului

„Ți se pare amuzant?”. Diana, reacție tăioasă în live, după ce a văzut un material cu Sorin. Ce a deranjat-o pe fată: „Nu o să ai fericire!”

Diana a fost deranjată când l-a văzut pe Sorin râzând și a răbufnit în live:

Diana: L-am întrebat: e amuzant, Nu?

Sorin: Nu înțeleg ce am făcut!

Diana: Doar l-am întrebat că e un subiect atât de amuzant încât să se amuze cu Liviu pe subiectul ăsta. Este forma de respect pe care mi-o arată de fiecare dată!

Sorin: Am râs pentru că Liviu îmi pune tot felul de întrebări, dar ea nu a înțeles

Diana: Da! Eu nu înțeleg nimic, doar el înțelege. El cu trecutul lui. Sănătate

Sorin: Și fericire.

Diana: N-o să ai momentan, cât ești blocat acolo!

Sorin: Probabil are dreptate. Mereu mă gîndesc la lucrul ăsta. La cum eram eu atunci

Diana: Mereu te gândești la trecut

Sorin: Eu am fost și frustrat când Diana mi-a zis că simte mai mult și eu nu simt.

Diana: „Care femeie care își iubește partenerul l-ar lăsa în aer 2 ani? El continuă cu trecutul lui! El nu este vindecat!”.

