Mireasa, sezon 12. Liviu a recunoscut că a consumat substanțe interzise. Când s-a întâmplat totul: „Nu sunt mândru...”

În gala de vineri, 7 noiembrie 2025, Liviu a recunoscut că a consumat substanțe interzise și că familia lui nu știa acest detaliu din trecutul lui.

Iolanda i-a adus acuzații dure lui Liviu și a lăsat de înțeles că băiatul ascunde un trecut nu foarte curat.

„În spatele frumuseții lui se ascund niște chestii de care eu nu voi vorbi niciodată și voi alege să rămână strict la atitudinea lui dacă va dori să le dezvăluie, deși nu este cazul. A avut niște anturaje nu tocmai sănătoase, din ceea ce știu, nu pot veni cu dovezi pentru că nu le dețin și nici nu-mi doresc să le caut. Trecutul lui Liviu nu știu dacă e tocmai periculos. Da, s-a anturat cu niște persoane nepotrivite, dar nu este periculor nici pentru el, nici pentru altcineva. Acest lucru nu pot eu să îl spun. Nu știu cât a fost de legal sau ilegal”, a spus Iolanda în cadrul testimonialului.

Liviu a recunoscut că a consumat substanțe interzise

„Am cazierul curat. Nu știu la ce ar putea să se refere, sincer. E un nu curat”, a spus Liviu în gala din 7 noiembrie 2025.

„Ai fost într-un anturaj de dealeri de substanțe interzise. Ai fost consumator sau dealer?”, a întrebat Simona Gherghe.

„Da, la un moment dat, da. În trecut, am avut contact. Am fost consumator. Nu sunt mândru de perioada respectivă, dar sunt mândru că am reușit să mă extrag. E ceva perioadă. E un an și”

Astfel, Liviu a recunoscut că a fost consumator de substanțe interzise și a adăugat că familia lui nu știe și a aflat de la TV.

„Nu mai e nimic. Sunt sigur 100% că asta era. I-am povestit și ei la un moment dat. Probabil asta o deranjează pe ea că arăt atfel decât sunt, dar eu ăsta sunt”, a mai adăugat băiatul.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.