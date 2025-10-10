Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare în care au fost implicați toți concurenții. Cine a părăsit casa

În gala din 10 octombrie 2025 Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare extraordinare în care s-au aflat toți concurenții sezonul 12.

Timp de o săptămână, publicul a avut posibilitatea să voteze concurentul pe care și-l doresc eliminat din casa Mireasa. „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?” a fost întrebarea la care fanii emisiunii au răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Iar pentru prima dată in istoria reality show-ului, cursa de eliminare extraordinară a vizat toți concurenții.

La finalul galei de vinerea trecută, Simona Gherghe a făcut un anunț care a luat prin surprindere ambele case. Aceasta a anunțat o cursă de eliminare extraordinară, la care au participat toți concurenții sezonului 12 Mireasa. Prezentatoarea a adăugat că aceasta este o premieră și mai mult decât atât, nu se va ține cont de imunitate.

„Lansăm cea mai amplă cursă de eliminare, în care intră, din acest moment până vinerea viitoare, toți concurenții din acest sezon, atât fete, cât și băieți! Va fi o cursă de eliminare în care nu o să se țină cont de imunitate. Așadar, voi, cei de acasă, decideți ce concurent sau concurentă o să părăsească emisiunea. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum la Mireasa!”, anunța moderatoarea.

Ce concurent este eliminat de la Mireasa în gala din 10 octombrie 2025

În gala din 10 octombrie 2025 Simona Gherghe a spus, în ordine descrescătoare, cei mai votați concurenți spre eliminare și verdictul publicului.

„Pe locul al cincilea și așadar, salvată, este Diana. Pe aptru este Virgil. Pe locul al treilea este Ștefania”, a spus Simona Gherghe.

Emily părăsește competiția! Lavinia a început să plângă.

