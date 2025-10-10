Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare în care au fost implicați toți concurenții. Cine a părăsit casa

Antena Căutare
În gala din 10 octombrie 2025 Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare extraordinare în care s-au aflat toți concurenții sezonul 12.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 16:45 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 17:31

Timp de o săptămână, publicul a avut posibilitatea să voteze concurentul pe care și-l doresc eliminat din casa Mireasa. „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?” a fost întrebarea la care fanii emisiunii au răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Iar pentru prima dată in istoria reality show-ului, cursa de eliminare extraordinară a vizat toți concurenții.

La finalul galei de vinerea trecută, Simona Gherghe a făcut un anunț care a luat prin surprindere ambele case. Aceasta a anunțat o cursă de eliminare extraordinară, la care au participat toți concurenții sezonului 12 Mireasa. Prezentatoarea a adăugat că aceasta este o premieră și mai mult decât atât, nu se va ține cont de imunitate.

„Lansăm cea mai amplă cursă de eliminare, în care intră, din acest moment până vinerea viitoare, toți concurenții din acest sezon, atât fete, cât și băieți! Va fi o cursă de eliminare în care nu o să se țină cont de imunitate. Așadar, voi, cei de acasă, decideți ce concurent sau concurentă o să părăsească emisiunea. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum la Mireasa!”, anunța moderatoarea.

Ce concurent este eliminat de la Mireasa în gala din 10 octombrie 2025

În gala din 10 octombrie 2025 Simona Gherghe a spus, în ordine descrescătoare, cei mai votați concurenți spre eliminare și verdictul publicului.

„Pe locul al cincilea și așadar, salvată, este Diana. Pe aptru este Virgil. Pe locul al treilea este Ștefania”, a spus Simona Gherghe.

Emily părăsește competiția! Lavinia a început să plângă.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
